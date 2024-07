Salewa annulla commenti xenofobi su social media.

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Salewa, il noto produttore di attrezzature per la montagna, ha dovuto prendere provvedimenti riguardo a una serie di commenti xenofobi legati a un banner pubblicitario sui social media. Questo banner raffigurava un ragazzo con uno zaino in spalla, il quale è un modello di origine sudanese e cittadinanza francese. La reazione ai commenti ha spinto Salewa a confermare la propria posizione sull’inclusione in montagna.

CAMPAGNE PUBBLICITARIE INCLUSIVE

Il direttore marketing di Salewa, Thomas Aichner, ha dichiarato senza mezzi termini che la montagna è accessibile a tutti e che la diversità è un valore fondamentale per l’azienda. Campagne pubblicitarie passate hanno già coinvolto modelli di diversi colori di pelle, sottolineando il principio di uguaglianza che Salewa promuove con forza.

DIBATTITO E CANCELLAZIONE DEI COMMENTI

Il banner pubblicitario per i saldi di fine stagione ha scatenato un acceso dibattito sui social media, con commenti sia positivi che fortemente razzisti. Di fronte a questo scenario, Salewa ha deciso di non rendere il banner visibile ai propri follower e di cancellare alcuni commenti discriminatori. Aichner ha chiarito che, pur essendo aperti al dibattito, non ritengono opportuno condurlo su piattaforme come Facebook.

IL MODELLO E LA SUA STORIA

Il modello rappresentato nel banner è originario del Sudan del Sud, ma vive in Francia, a Nizza. La scelta di utilizzare la sua immagine per promuovere i saldi di fine stagione era finalizzata a celebrare la diversità e l’inclusione. Nonostante la decisione di non lanciare il banner in Germania per motivi di contesto, Salewa mantiene saldo il proprio impegno verso la rappresentazione inclusiva.

APPROPRIAZIONE DELLA MONTAGNA

Aichner sottolinea che, nonostante le rivendicazioni territoriali, le Alpi appartengono a coloro che le rispettano e le apprezzano. La montagna non può essere esclusiva di determinate persone, ma deve essere accessibile a tutti coloro che ne condividono i valori. Salewa continua a promuovere l’apertura mentale e l’accettazione delle diversità attraverso le proprie campagne pubblicitarie.

In sintesi, Salewa si impegna a promuovere un messaggio di inclusione e accettazione attraverso le proprie azioni e scelte pubblicitarie. La diversità è un valore irrinunciabile per l’azienda, che lotta contro ogni forma di discriminazione e razzismo.