San Valentino 2025 a Nemi: serata magica con “Candlelight – Voci d’Amore” 400 candele per gli innamorati

Ultimo aggiornamento il 31 Gennaio 2025 by Emiliano Belmonte

Nemi si prepara a celebrare San Valentino con un evento che promette di regalare emozioni uniche agli innamorati. Il Comune di Nemi, per l’occasione, ha organizzato lo spettacolo gratuito “Voci d’Amore a Nemi”, un viaggio tra musica lirica e poesia, immerso nell’atmosfera suggestiva creata da oltre 400 candele.

L’appuntamento è fissato per venerdì 14 febbraio, dalle 18:00 alle 19:00, con ingresso libero fino a esaurimento posti.

Poesia e note liriche per celebrare l’amore

Lo spettacolo condurrà il pubblico tra le più belle poesie d’amore della storia, dal Trecento al Novecento, alternate a celebri arie liriche eseguite dal vivo.

“Abbiamo voluto creare un evento che renda Nemi un luogo d’elezione per gli innamorati, dove celebrare il sentimento più bello in un’atmosfera senza tempo”, ha dichiarato Alberto Bertucci, Sindaco di Nemi.

Gli artisti che daranno voce all’amore

Ad accompagnare questa serata speciale ci saranno interpreti di grande talento:

Domenico Stante – Attore e drammaturgo

– Attore e drammaturgo Salvatore Pascale – Tenore

– Tenore Monica Cucca – Soprano

– Soprano Matteo Sartini – Pianista

Replica straordinaria il 15 febbraio con due spettacoli

Per chi non riuscirà a partecipare all’evento del 14 febbraio, il Comune ha previsto una replica speciale sabato 15 febbraio, con due spettacoli aggiuntivi dalle 17:30 alle 20:00.

Questa seconda data avrà un contributo simbolico di 10 euro, con prenotazione obbligatoria.

📧 Prenotazioni e informazioni

📩 primadopera@gmail.com

📞 348 7242422

Un San Valentino magico nel borgo incantato di Nemi

Grazie alla sua atmosfera unica, alla luce delle candele e alle note della musica dal vivo, Nemi si trasforma nel luogo perfetto per celebrare l’amore.

Un’occasione speciale per vivere San Valentino 2025 in modo indimenticabile, lasciandosi trasportare dalla poesia e dalla musica in un contesto da fiaba.