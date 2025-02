Sanremo 2025: il bacio tra Kekko e Renga dopo la loro esibizione sorprende il pubblico

Ultimo aggiornamento il 14 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

I Modà e Francesco Renga hanno incantato il pubblico del Festival di Sanremo 2025 con una performance emozionante del brano ‘Angelo’. L’evento, che si è svolto sul prestigioso palco dell’Ariston, ha visto i due artisti unire le forze in un’esibizione che ha lasciato il segno, culminando in un gesto che ha fatto discutere: un bacio tra i due cantanti, accolto con entusiasmo dal pubblico presente.

Un momento indimenticabile al festival

La serata del 14 febbraio 2025 ha visto i Modà esibirsi durante la quarta serata del Festival, dedicata alle cover. Insieme a Francesco Renga, hanno portato sul palco il celebre brano ‘Angelo’, che nel 2005 aveva regalato a Renga la vittoria del Festival. La performance è stata caratterizzata da un’intensa carica emotiva, e al termine, i due artisti si sono scambiati un bacio sulle labbra, un gesto che ha immediatamente catturato l’attenzione dei media e dei fan.

Il bacio ha rapidamente fatto il giro dei social network, diventando virale. Tra i primi a condividere l’immagine è stato Francesco Silvestre, il frontman dei Modà, che ha pubblicato la foto su Instagram, accompagnandola con un commento ironico: “Quanti punti sono?”, taggando il profilo ufficiale del Fantasanremo. Questo gesto non è stato solo un momento di affetto, ma anche una strategia per accumulare punti nel popolare fantasy game legato al Festival, che ha creato una competizione parallela tra i fan.

La strategia del fantasanremo

Il Fantasanremo ha preso piede come un modo divertente per coinvolgere i fan nella competizione del Festival, permettendo loro di creare le proprie squadre di artisti e accumulare punti in base alle performance. Il bacio tra Kekko e Renga è stato quindi interpretato come una mossa astuta per guadagnare punti extra. I fan, entusiasti del gesto, hanno riempito i social di commenti di apprezzamento, come ad esempio: “10 punti in più, sei un grande”, dimostrando quanto questo gioco abbia influenzato l’esperienza del Festival.

Il Festival di Sanremo continua a essere un palcoscenico non solo per la musica, ma anche per momenti di spettacolo che vanno oltre le note. La performance dei Modà e di Francesco Renga è un esempio di come l’arte e la strategia possano intrecciarsi, creando un evento memorabile che rimarrà nella memoria collettiva degli appassionati di musica italiana.