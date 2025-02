Sanremo 2025: Mahmood incanta il pubblico con un medley travolgente all’Ariston

Ultimo aggiornamento il 14 Febbraio 2025 by Giordana Bellante

Il Festival di Sanremo 2025 ha visto una delle sue serate più memorabili con l’esibizione di uno dei cantanti più amati della scena musicale italiana.

Mahmood incendia l’ariston

Il Festival di Sanremo 2025 ha vissuto un momento di grande intensità durante la quarta serata, grazie alla straordinaria performance di Mahmood. Vestito di un audace fuoco rosso, il cantante ha letteralmente incendiato il palco dell’Ariston, regalando al pubblico un medley dei suoi brani più iconici. Tra le canzoni eseguite, si sono distinte ‘Nlda Intro’, ‘Bakugo’, ‘Ra Ta Ta’, ‘Soldi’, ‘Kobra’ e ‘Tuta gold’, creando un’atmosfera di pura energia e coinvolgimento.

La serata è stata caratterizzata da un mix travolgente di canto e ballo, che ha saputo catturare l’attenzione di tutti i presenti. Il pubblico, in visibilio, ha accolto ogni nota con entusiasmo, dimostrando l’affetto e il supporto nei confronti dell’artista. La performance di Mahmood non è stata solo un’esibizione musicale, ma un vero e proprio spettacolo che ha esaltato l’arte della musica e della danza, rendendo la serata indimenticabile.

Il ritorno di Mahmood come co-conduttore

Questa edizione del festival segna un importante ritorno per Mahmood, che, dopo aver partecipato come concorrente nelle edizioni del 2019, 2022 e 2024, ha avuto l’onore di tornare all’Ariston in veste di co-conduttore. La sua presenza sul palco ha aggiunto un ulteriore livello di fascino alla serata, permettendo al pubblico di apprezzare non solo il suo talento musicale, ma anche la sua abilità nel coinvolgere e intrattenere.

Alla fine della sua esibizione, il noto conduttore Carlo Conti ha elogiato Mahmood, sottolineando il suo status di artista di fama internazionale: “Sei il numero uno a livello internazionale. Bisogna dirlo con orgoglio”. Queste parole hanno risuonato nel teatro, confermando l’impatto che Mahmood ha avuto non solo sul festival, ma anche sulla musica italiana contemporanea.

La serata ha rappresentato un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, con Mahmood che ha saputo reinterpretare i suoi successi in modo fresco e coinvolgente. Il pubblico ha dimostrato di apprezzare non solo la musica, ma anche l’energia e la passione che l’artista ha portato sul palco, rendendo questo evento un momento da ricordare nella storia del Festival di Sanremo.