Sant’Ippolito Martire: Tre giorni di festeggiamenti per il 90° anniversario

Ultimo aggiornamento il 3 Ottobre 2024 by Emiliano Belmonte

La Parrocchia di Sant’Ippolito Martire, situata nel vivace quartiere Piazza Bologna a Roma, si prepara a celebrare un traguardo importante: il 90° anniversario della sua fondazione. Per commemorare questo momento speciale, la comunità parrocchiale ha organizzato tre giorni di eventi, dal 4 al 6 ottobre 2024, invitando tutti i fedeli a partecipare a Messe solenni, incontri di convivialità e un suggestivo concerto di musica sacra.

Un inizio speciale: celebrazione eucaristica e momento di fraternità

Le celebrazioni avranno inizio venerdì 4 ottobre, in concomitanza con la festa di San Francesco d’Assisi. Alle ore 19:00, il Cardinale Enrico Feroci presiederà una solenne Messa presso la parrocchia. Al termine della celebrazione, i parrocchiani e i visitatori saranno invitati a un momento di convivialità presso il Salone Tiberiade, un’occasione per vivere insieme lo spirito di fraternità che caratterizza la comunità di Sant’Ippolito.

Il contributo di Padre Ferruccio Bortoluzzi: un ritorno speciale

Sabato 5 ottobre alle ore 19:00, un’altra Messa solenne sarà celebrata da Padre Ferruccio Bortoluzzi, un ex viceparroco molto amato dalla comunità di Sant’Ippolito Martire. Padre Ferruccio, che ha accompagnato la parrocchia nei suoi anni di affidamento ai frati cappuccini, tornerà per presiedere questa celebrazione, regalando alla comunità un momento di grande significato spirituale.

Due Messe solenni e un concerto per concludere i festeggiamenti

La giornata di chiusura, domenica 6 ottobre, vedrà due importanti celebrazioni eucaristiche. Alle ore 12:00, la Santa Messa sarà celebrata dal Cardinale Angelo De Donatis, Penitenziere Maggiore. La serata, invece, si concluderà con una Messa alle ore 19:00, presieduta da Monsignor Marco Frisina, compositore di fama mondiale e direttore del Coro della Diocesi di Roma, che animerà la celebrazione con i suoi canti. Al termine, il Coro si esibirà in un concerto alle ore 20:00, aggiungendo un tocco musicale e spirituale ai festeggiamenti finali.

Un momento di riflessione e speranza per la comunità

L’anniversario dei 90 anni rappresenta per la Parrocchia di Sant’Ippolito Martire un momento di rinnovata gioia e gratitudine. Il Parroco Don Manlio Asta ha espresso il suo entusiasmo per questo traguardo, sottolineando come questo anniversario sia un’occasione per riflettere sul cammino di fede condivisa della comunità e per guardare con speranza al futuro. Questa celebrazione non è solo un evento storico, ma un’opportunità per rafforzare i legami che uniscono la parrocchia e i suoi fedeli, celebrando non solo il passato, ma anche il futuro della parrocchia.

I tre giorni di festeggiamenti offrono un’opportunità unica per tutti i fedeli e i residenti del quartiere Piazza Bologna di unirsi in questo momento speciale, celebrando insieme la fede e la fraternità che rendono la Parrocchia di Sant’Ippolito Martire un punto di riferimento nella città di Roma.