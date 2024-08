Saturnia Film Festival 2024: un evento ricco di cinema ed ospiti dal 1 al 4 agosto nella Maremma

Ultimo aggiornamento il 1 Agosto 2024 by Redazione

Il Saturnia Film Festival, manifestazione annuale di grande rilievo, è pronto a tornare, coinvolgendo borghi e piazze della Maremma nella sua settima edizione che si svolgerà dal 1 al 4 agosto 2024. Questo festival, promosso dall’associazione Aradia Productions, si distingue per la sua dedizione al cinema emergente e alla valorizzazione del territorio, attirando cineasti e appassionati di cinema da tutta Italia.

Il festival: storia e crescita

Un evento culturale in espansione

Il Saturnia Film Festival è giunto alla sua settima edizione, rappresentando un punto di riferimento importante per il cinema indipendente e per la cultura nella Maremma. Sotto la guida della presidente Antonella Santarelli e del direttore artistico Alessandro Grande, il festival ha visto una continua evoluzione e crescita. Gli ultimi anni hanno testimoniato un aumento significativo della partecipazione di autori e istituzioni, nonché un innalzamento della qualità e varietà delle opere presentate.

Ogni anno, il festival raccoglie una selezione di lungometraggi e cortometraggi in concorso, offrendo una piattaforma per raccontare storie che rispecchiano le esperienze di vita reale, spesso stringendo legami profondi con il territorio maremmano. Ciò che distingue il Saturnia Film Festival è la volontà di promuovere il cinema d’autore senza dimenticare le esigenze del pubblico, creando un connubio ideale di intrattenimento e cultura.

Alessandro Grande sottolinea l’importanza del festival nel favorire l’incontro tra nuove voci del cinema e un pubblico appassionato. Il Saturnia Pitch rappresenta un’opportunità unica per i registi emergenti, mettendoli in contatto con produttori e altre figure chiave del settore cinematografico. Questo approccio ha permesso di ampliare la rete di collaborazioni e sponsorizzazioni, rafforzando il festival come evento trainante per il turismo e l’economia locale.

Un impatto sul territorio

Antonella Santarelli, presidente dell’organizzazione, evidenzia come il festival abbia anche un ruolo strategico nella valorizzazione del territorio maremmano. Con la crescita del numero di visitatori e la partecipazione delle strutture ricettive locali, il Saturnia Film Festival dimostra di poter generare flussi economici significativi per l’area. Il Comune di Manciano, esprimendo il proprio sostegno, ha incrementato il budget destinato al festival, evidenziando l’importanza di questo evento per la promozione culturale e turistica.

L’assessore al Turismo, Andrea Caccialupi, ha ribadito l’impatto positivo del festival sulla notorietà di Manciano e delle sue bellezze, affermando come la manifestazione contribuisca a portare il nome del Comune oltre i confini nazionali. Il festival si propone quindi non solo come un’occasione di intrattenimento ma anche come catalizzatore di sviluppo economico e culturale della regione.

Programma e ospiti

La prima serata con Barbara Ronchi

L’apertura del Saturnia Film Festival 2024 è fissata per il 1 agosto in piazza Vittorio Veneto, con una serata che vedrà come protagonista l’attrice Barbara Ronchi, che presenterà il suo ultimo film “Non riattaccare“. Questo lungometraggio, diretto da Manfredi Lucibello, ha già riscosso interesse al Torino Film Festival e narra una storia intensa ambientata durante la pandemia. Al termine della proiezione, Ronchi interagirà con il pubblico in un dialogo moderato dal giornalista Francesco Del Grosso, rendendo l’appuntamento particolarmente interessante per gli appassionati di cinema.

La serata inizierà alle 21.00 con la proiezione di cortometraggi in concorso, tra cui “Ivalu“, candidato agli Oscar 2023 e “L’acquario“, che affronta tematiche contemporanee legate all’intelligenza artificiale. Prima delle proiezioni, dalle 19.00, avrà luogo una degustazione di prodotti tipici della zona, sottolineando l’intento del festival di celebrare il legame tra cinema e territorio.

Ospiti prestigiosi e premiazioni

Il festival si arricchisce di ospiti di grande spessore nel corso della sua programmazione. Il secondo giorno il festival si trasferirà a Rocchette di Fazio, dove sarà proiettato il film “Another end” di Piero Messina, seguito da un dibattito con il regista e il compositore Bruno Falanga. La chiusura del concorso per i lungometraggi avverrà il 3 agosto nella suggestiva cornice del castello di Montemerano con “Gloria!“, opera prima di Margherita Vicario.

La serata finale del 4 agosto presso il Resort di Saturnia Natural Destination sarà l’occasione per presentare i cortometraggi rimanenti e per assegnare i premi ai vincitori. Durante questa serata, il festival tributerà riconoscimenti a personalità del calibro di Lodo Guenzi, Cinzia TH Torrini e Matteo Branciamore. Inoltre, Darko Peric racconterà la sua carriera nel mondo del cinema, arricchendo ulteriormente il programma con il suo bagaglio di esperienze.

Nuove iniziative: il Saturnia Pitch

Un’opportunità per i professionisti del settore

Il Saturnia Film Festival introduce per la prima volta il Saturnia Pitch, un’iniziativa pensata per agevolare il dialogo tra cineasti e produttori. Questo progetto si propone di creare un ambiente stimolante per registi e sceneggiatori in cerca di supporto per i loro progetti cinematografici. Durante le due giornate di attività, professionisti del settore offriranno masterclass su sceneggiatura, produzione e distribuzione, fornendo strumenti utili per la crescita professionale.

Alcune delle più importanti società di produzione hanno già confermato la loro partecipazione, compresi nomi noti come Wildside e Gaumont. L’iniziativa offre una visibilità importante per le nuove voci del cinema, favorendo un circolo virtuoso che alimenta la creatività e l’innovazione nel settore.

Un omaggio a Marcello Mastroianni

Il festival porta un tributo speciale a Marcello Mastroianni in occasione del centenario della sua nascita. Ogni sera, prima delle proiezioni, saranno presentate immagini evocative di alcuni dei suoi film più iconici, celebrando l’eredità di un attore che ha segnato la storia del cinema italiano. Questo omaggio è frutto di una collaborazione con il Trailers Film Festival, dimostrando come il festival non solo si interessi al presente del cinema, ma rispetti e valorizzi anche il suo passato.

Il Saturnia Film Festival 2024 si prepara ad essere un evento di grande richiamo, capace di coinvolgere artisti, appassionati di cinema e visitatori, nel segno della cultura e dell’intrattenimento.