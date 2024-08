Scadenza per le domande al Servizio Civile Universale a Roma: opportunità per 162 giovani

Ultimo aggiornamento il 21 Agosto 2024 by Giordana Bellante

In Italia, il Servizio Civile Universale offre ai giovani la possibilità di impegnarsi in progetti significativi per la comunità. A Roma, sono aperte le selezioni per 12 progetti, pronti ad accogliere 162 partecipanti. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per chi desidera acquisire esperienza lavorativa e contribuire al bene comune. Le candidature possono essere presentate fino al 26 settembre alle ore 14:00.

Requisiti e modalità di partecipazione

Chi può partecipare?

La partecipazione ai progetti di Servizio Civile Universale è aperta a ragazze e ragazzi di età compresa fra 18 e 28 anni. Questo ampio range di età mira a coinvolgere i giovani nella costruzione di una società più coesa e inclusiva. Il servizio ha una durata di 12 mesi, durante i quali i partecipanti saranno impegnati per un totale di 25 ore settimanali.

Come inviare la domanda

Le candidature devono essere inviate tramite la piattaforma Domanda On Line , accessibile via PC, tablet o smartphone. È fondamentale presentare la propria domanda entro la scadenza indicata per essere considerati nella selezione. L’indirizzo web per la registrazione è Domanda On Line. È importante prestare attenzione a eventuali dettagli richiesti e a seguire le istruzioni passo-passo per garantire l’accettazione della candidatura.

I progetti a disposizione a Roma

Programmi di Servizio Civile

I progetti previsti per il Servizio Civile Universale a Roma coprono vari ambiti, dal digitale all’ambiente, fino all’assistenza sociale e all’accoglienza turistica. Sono stati messi a disposizione dodici programmi dettagliati, ognuno con un numero specifico di operatori da coinvolgere. Ecco un elenco dei principali progetti:

Servizi Anagrafici in un click

@digitalizzandoimparo 2025

Anziani 2.0

Basta un click@ 2025

Sportello polifunzionale al cittadino 2025

Digitale per il lavoro 2025

Il Giubileo della speranza di Roma Capitale

La protezione civile e l’accoglienza di Roma Capitale

Protezione civile, prevenzione e cura

Naturalmente in biblioteca

Sentinelli verdi nel municipio IX Eur

Ambiente e cultura nel municipio Roma V

Questi progetti si pongono l’obiettivo di formare i partecipanti non solo professionalmente, ma anche socialmente, favorendo un intervento positivo sul territorio.

Il valore sociale del servizio civile

Crescita personale e competenze professionali

Lorenzo Marinone, Consigliere Capitolino per le Politiche Giovanili, ha sottolineato l’importanza dei progetti di Servizio Civile come un’ottima opportunità per i giovani. Partecipare a queste iniziative consente non solo di migliorare le proprie competenze professionali, ma anche di acquisire abilità relazionali fondamentali per il futuro. I giovani, attraverso il loro impegno, potranno aiutare le persone più fragili nella navigazione dei servizi digitali, sensibilizzando al contempo la cittadinanza sull’importanza della conservazione ambientale.

L’importanza del Giubileo

In occasione del Giubileo della Chiesa Cattolica, il Servizio Civile assumerà un ruolo centrale nell’accoglienza e nell’orientamento di pellegrini e turisti. Questa manifestazione si presenta come un’occasione straordinaria dove i giovani potranno essere parte attiva di un evento significativo, contribuendo a dare il benvenuto a visitatori provenienti da tutto il mondo.

L’impegno nel Servizio Civile, pertanto, non si limita solo ad un’esperienza lavorativa, ma rappresenta anche un gesto di cittadinanza attiva, contribuendo così alla costruzione di comunità più forti e unite.