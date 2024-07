Scandalo finanziario nei centri migranti: revocati gli arresti domiciliari a due donne legate a politico

Ultimo aggiornamento il 30 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Accuse di gestione illecita del denaro destinato ai migranti

Un tribunale ha revocato gli arresti domiciliari a Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, coinvolte in un caso di gestione illegale del denaro destinato ai migranti ospitati nei centri gestiti con la cooperativa Karibu. Le accuse vanno dalla frode alla bancarotta, fino all’autoriciclaggio, con investimenti in beni di lusso e immobili all’estero. Il gruppo è accusato di evasione fiscale per milioni di euro, tra IVA e contributi.

Le due donne, moglie e suocera dell’onorevole Aboubakar Soumahoro, erano imputate per aver gestito in modo poco trasparente i fondi destinati ai migranti nei centri gestiti con la cooperativa Karibu a Sezze, provincia di Latina. La revoca degli arresti domiciliari le obbliga ora a firmare quotidianamente presso la stazione dei Carabinieri, dopo che il tribunale ha ritenuto meno afflittiva questa misura cautelare rispetto agli arresti domiciliari precedenti.

