Scia di sangue sul lavoro: elenco delle tragedie di inizio anno

Ultimo aggiornamento il 28 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Continua il triste conteggio delle vite perse sul luogo di lavoro, con due nuove vittime giovani registrate nelle ultime ore. In diverse regioni d’Italia si sono verificati episodi drammatici che hanno causato la morte di lavoratori impegnati nelle proprie mansioni.

A Canicattì, in provincia di Agrigento, Angelo Giardina è stato tragicamente schiacciato da un muletto presso la ditta Calderaro. A Minturno, in provincia di Latina, un altro giovane operaio ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un trattore.

A Lonato del Garda, un uomo di 52 anni è morto carbonizzato mentre lavorava presso l’acciaieria Feralpi. A Maccarese, in provincia di Roma, un operaio di 30 anni è stato schiacciato da una gru durante un intervento di riparazione.

A Castel Campagnano, in provincia di Caserta, un operaio romeno è deceduto a causa del ribaltamento del trattore che guidava. A Cagliari, un uomo di 50 anni è morto schiacciato tra due rimorchi al porto industriale.

Dagli incidenti in provincia di Perugia, Chieti, Ancona, Fermo, Bolzano, Trento, Napoli, Sassari, Modena, Catanzaro, Udine, Teramo, potersi impiegati delle segherie degli assemblaggi, degli stadi e parcheggi delle imprese di autostrade.

Il triste elenco delle tragedie sul lavoro in Italia registra un numero allarmante di decessi, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le storie di queste vittime mettono in luce quanto sia importante garantire condizioni di lavoro sicure e rispettare le normative vigenti per prevenire futuri incidenti.

1. Italia: È il paese in cui si sono verificati gli incidenti sul lavoro descritti nell’articolo.

2. Sicilia: Regione italiana in cui si sono verificati incidenti mortali sul lavoro a Canicattì e Castel Campagnano.

3. Lombardia: Un’altra regione italiana dove si è verificato un incidente mortale a Lonato del Garda.

4. Agrigento: Provincia siciliana in cui è avvenuto un incidente mortale che ha coinvolto Angelo Giardina.

5. Latina: Provincia dove un giovane operaio è stato schiacciato da un trattore a Minturno, Sicilia.

6. Feralpi: Acciaieria dove un uomo di 52 anni è morto carbonizzato a Lonato del Garda, Lombardia.

7. Roma: Provincia in cui un operaio è stato schiacciato da una gru a Maccarese, Lombardia.

8. Caserta: Provincia in cui un operaio romeno è morto a causa del ribaltamento di un trattore a Castel Campagnano, Sicilia.

9. Cagliari: Luogo dove un uomo di 50 anni è morto schiacciato tra due rimorchi al porto industriale, Sicilia.

10. Altri luoghi menzionati nelle province di Perugia, Chieti, Ancona, Fermo, Bolzano, Trento, Napoli, Sassari, Modena, Catanzaro, Udine, Teramo in cui si sono verificati incidenti mortali.

