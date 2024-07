Scomparsa di Francesca Deidda a San Sperate: Ultime Novità sul Caso

Ultimo aggiornamento il 13 Luglio 2024 by Francesca Monti

Ricerche senza Esito

Le ricerche di Francesca Deidda si sono concluse senza esito, nonostante l’impegno delle squadre del soccorso alpino e speleologico, dei cacciatori di Sardegna e della protezione civile, così come l’ispezione effettuata dai sommozzatori dei vigili del fuoco in un pozzetto. Durante le ricerche è stato scoperto un insieme di oggetti personali di Francesca, tra cui il suo apparecchio dentale, beauty case, accappatoio e altri indumenti, tutti attualmente al vaglio dei Ris per ulteriori analisi.

Nuove Prospettive di Indagine

È previsto l’arrivo nella zona dei cani molecolari per contribuire alle ricerche. I legali di Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, hanno presentato un’istanza di riesame per modificare la misura cautelare del loro assistito.

Eventi a San Sperate

La scomparsa di Francesca ha gettato un’ombra su San Sperate, annullando perfino la tradizionale sagra delle pesche prevista. Domenica, il sindaco e i consiglieri comunali guideranno una fiaccolata attraverso le strade principali del paese, in segno di solidarietà e speranza.

Resta attivo il coinvolgimento delle autorità e dei volontari per risolvere questo misterioso caso che ha colpito la comunità di San Sperate.