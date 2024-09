Sconfitta amara per l’ostiamare: l’orvietana si impone con un netto 3-1

Ultimo aggiornamento il 17 Settembre 2024 by Giordana Bellante

L’ostiamare ha vissuto una domenica a dir poco deludente, subendo la sua prima sconfitta stagionale sul campo dell’orvietana, che ha trionfato con il punteggio di 3-1. Nonostante il risultato avverso, i lidensi hanno dimostrato una prestazione che ha avuto luci e ombre, con spunti di opportunità reiterati soprattutto nel primo tempo, prima di essere messi alle corde dalla squadra di casa. Questo incontro della stagione di calcio ha evidenziato la necessità di un maggiore affiatamento e reattività, aspetti cruciali per il futuro.

La partita: orvietana capitalizza le occasioni

Una prima frazione di buona intensità

L’ostiamare ha affrontato il match con grande determinazione, mostrando un approccio molto propositivo in avvio di gara. La squadra, guidata dal tecnico Simone Minincleri, ha cercato di controllare il pallone e costruire manovre offensive. Le prime fasi hanno visto i lidensi creare diverse opportunità da rete, dimostrando un atteggiamento aggressivo e determinato. Tuttavia, l’episodio chiave è avvenuto a metà primo tempo, quando è stato assegnato un rigore piuttosto contestato ai padroni di casa. Tale decisione arbitrale ha fatto infuriare il tecnico Minincleri, il quale ha dichiarato che il penalty “sembrava molto dubbio”.

La reazione dell’ostiamare e l’inizio della ripresa

Nonostante questo colpo, l’ostiamare non si è lasciato abbattere e ha mostrato carattere. La squadra ha continuato a premere e a mettere in pratica quanto provato in allenamento, riuscendo a riagguantare il pareggio all’inizio del secondo tempo. Il momento di maggior spinta ha lasciato ben sperare i tifosi e la dirigenza, rafforzando la sensazione che la partita potesse prendere una piega favorevole. La fiducia e la motivazione sembravano finalmente riportare l’ostiamare in carreggiata, ma la consapevolezza che ci fosse ancora molto tempo da giocare ha fatto sì che la concentrazione rimanesse alta.

L’analisi di Minincleri: rammarico e insegnamenti

La prestazione miscelata a errori

Dopo la partita, il tecnico Simone Minincleri ha espresso il suo rammarico per l’evoluzione degli ultimi venti minuti di gara, soprattutto dopo il secondo gol subito. Ha riconosciuto la superiorità mostrata dalla formazione fino a quel momento, sottolineando come l’ostiamare avesse “spinto per 70 minuti” e avesse meritato di più. La sensazione che si sarebbe potuto fare di più, soprattutto in un momento cruciale come quello del 2-1, ha rivelato la consapevolezza di dover lavorare ulteriormente sulla gestione della pressione.

Il futuro e l’approccio della squadra

Minincleri ha poi rimarcato la necessità per l’ostiamare di rimboccarsi le maniche e affrontare quanto prima il prossimo impegno con rinnovata forza. È importante riconoscere che la squadra è composta da giocatori nuovi che stanno ancora affinando il loro affiatamento. La resilienza dimostrata nel recuperare dallo svantaggio iniziale è stata lodevole, e il mister ha evidenziato la volontà di migliorare ulteriormente, per evitare che il secondo gol subito possa stordire la squadra e compromettere ulteriormente le possibilità di rimonta.

Il futuro si preannuncia impegnativo, ma con la giusta preparazione e giudizio, l’ostiamare potrà sicuramente dimostrare il suo valore nel proseguo del campionato.