Scoperta a Mostacciano: polizia sequestra 50 kg di cocaina e 100 mila euro in contanti

Un’operazione antidroga condotta dalla squadra mobile di Roma ha portato all’arresto di due italiani nel quartiere di Mostacciano, avamposto della criminalità organizzata e traffico di sostanze stupefacenti. L’intervento ha rivelato un meccanismo ben rodato per la gestione della droga e un notevole sequestro di beni, con l’obiettivo di interrompere le attività illecite nella zona.

L’appostamento e il blitz della polizia

L’indagine approfondita

Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno avviato un’indagine mirata su una palazzina situata nel quartiere di Mostacciano. Le sospette attività di spaccio avevano attirato l’attenzione degli investigatori, i quali hanno deciso di concentrare i loro sforzi su un box auto che sembrava essere utilizzato per lo stoccaggio di sostanze illecite. L’appostamento ha avuto inizio dopo aver raccolto informazioni precise che indicavano che l’immobile potesse essere il fulcro di un traffico di droga significativo.

L’irruzione decisiva

Dopo giorni di osservazione, l’attesa si è rivelata fruttuosa quando un uomo di 29 anni e una donna di 26, entrambi di origine italiana, sono stati visti arrivare a bordo di un monovolume. Gli agenti hanno assistito all’apertura del box e alla movimentazione di alcuni pacchi, generando sospetti fondati. Intervenuti tempestivamente, gli agenti hanno trovato un armadio all’interno del quale erano nascoste ben 33 confezioni di cocaina. Tuttavia, l’aspetto più sorprendente è stato il rinvenimento di un vano segreto ricavato sotto il sedile del veicolo, nel quale erano stati occultati altri pacchi di sostanza stupefacente.

Il sequestro di sostanza stupefacente e denaro

Dettagli sul sequestro

Dopo il blitz, ai due fermati sono stati trovati 1.200 euro in contanti, ulteriore indice dell’attività di spaccio. Le perquisizioni effettuate proseguendo nell’indagine hanno portato a scoprire un ingente quantitativo di denaro e droga. Nel corso di una perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto oltre 96 mila euro in banconote di diverso taglio, unitamente a diversi strumenti utilizzati per il confezionamento e la distribuzione della droga.

Quantificazione della cocaina

Il totale di cocaina sequestrata durante l’operazione è risultato essere di 48,5 chili: un carico considerevole che evidenzia l’ampiezza dell’operazione di spaccio pianificata dalla coppia. Le autorità hanno evidenziato la gravità della situazione, in quanto le dimensioni del sequestro sugellano l’idea di un traffico ben organizzato che potrebbe aver avuto ripercussioni sul quartiere e oltre. Ogni dettaglio trovato nell’abitazione è stato analizzato per comprendere meglio la rete illecita operante nella zona.

L’arresto e le conseguenze legali

L’arresto dei due indagati

Al termine delle operazioni di accertamento, il 29enne e la 26enne sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli investigatori hanno portato i due presso gli uffici della squadra mobile, dove sono stati interrogati e trattenuti per ulteriori accertamenti. È stato riscontrato un forte indizio di coinvolgimento nella distribuzione di droga, contribuendo a giustificare l’arresto immediato.

Il decreto del giudice

La procura di Roma ha fatto richiesta, e il giudice per le indagini preliminari ha convalidato tali arresti. Questo provvedimento legale costituisce un passo importante nel contrasto al traffico di droga nella Capitale, e le autorità competenti stanno lavorando per accertare se ci siano ulteriori complici coinvolti. Dopo l’operazione di Mostacciano, è prevista un’ulteriore intensificazione dei controlli nella zona, per garantire che simili attività illecite vengano prontamente interrotte. Qui, il ruolo della polizia e delle forze dell’ordine è cruciale nel mantenere la sicurezza e l’ordine pubblico.