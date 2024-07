Scoperto traffico internazionale di droga dalla Spagna al nord barese

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Francesca Monti

Un’operazione condotta dai carabinieri ha portato alla scoperta di un traffico internazionale di droga che operava da anni, con partenza dalla Spagna e destinazione nel nord Barese. Le indagini, coordinante dalla procura di Trani, hanno portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 47 persone coinvolte nell’organizzazione criminale.

Dettagli dell’indagine

L’indagine, durata tre anni, ha avuto inizio dopo l’intercettazione di uno dei corrieri della droga nel maggio 2021. Il gruppo criminale era specializzato nell’importazione di cocaina, hashish e marijuana dalla Spagna, trasportate via mare in una operazione denominata “oltremare“. Le attività illecite coinvolgevano diverse figure, con ruoli specifici all’interno dell’organizzazione.

Azioni coordinate dei carabinieri

L’operazione è stata condotta da 250 carabinieri del comando provinciale di Barletta-Andria-Trani, con il supporto dei comandi provinciali di Bari e Foggia, nonché dei reparti specializzati dello squadrone eliportato carabinieri Cacciatori Puglia, del sesto nucleo elicotteri carabinieri di Bari e del nucleo cinofili di Modugno. Gli arresti e le misure cautelari hanno interessato individui di varie fasce d’età, ognuno con un ruolo specifico all’interno della rete criminale.

Conferenza stampa in programma

I dettagli dell’operazione saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà presso la Procura di Trani alle ore 10.30. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trani, Ivan Barlafante, ha emesso le misure cautelari nei confronti degli indagati, con accuse che vanno dalla cessione, offerta in vendita, distribuzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti.

È importante sottolineare che le informazioni sono state riportate da fonti ufficiali e che l’operazione ha avuto esito positivo grazie al coordinamento tra le forze dell’ordine coinvolte.