Sepoltura di Vittorio Emanuele di Savoia nella Cripta Reale di Superga: un ultimo omaggio alla Famiglia Reale

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’ultimo saluto a Vittorio Emanuele

Il figlio dell’ultimo re d’Italia, Umberto II, Vittorio Emanuele di Savoia, è stato compianto dopo la sua scomparsa avvenuta lo scorso 3 febbraio all’età di 86 anni. La Real Casa di Savoia ha reso noto che la sepoltura si è svolta lunedì nella Cripta Reale della Basilica di Superga a Torino. Un momento toccante e riservato che ha visto la presenza di familiari e pochi intimi, come da desiderio del defunto principe.

Un addio commovente

Le spoglie di Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, sono state tumulate in forma strettamente privata, in un gesto rispettoso e carico di significato. All’evento erano presenti Sua Altezza Reale Emanuele Filiberto, Duca di Savoia, Principe di Piemonte e Principe di Venezia. La Real Casa di Savoia ha annunciato che in futuro si terrà una cerimonia di suffragio presso la stessa basilica di Superga, per permettere a parenti e sostenitori di rendere omaggio al principe defunto.

Un messaggio di gratitudine

In seguito alla sepoltura di Vittorio Emanuele di Savoia, il Principe Emanuele Filiberto ha espresso la sua riconoscenza verso coloro che hanno partecipato al dolore della Famiglia Reale in questo momento di lutto. Ha ringraziato le istituzioni che hanno reso possibile il rispetto delle ultime volontà del padre e ha mostrato gratitudine nei confronti degli italiani, in particolare dei torinesi, che hanno manifestato il loro cordoglio. Un gesto che riflette il legame profondo tra la Famiglia Reale e il popolo italiano.

