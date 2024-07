Sequestrati e liberati: l’intervento dei carabinieri nel Veneto

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’arresto del sequestratore

I carabinieri di vari comandi del Veneto hanno brillantemente liberato a Grigno una donna di 26 anni e suo figlio di 5 anni che erano stati sequestrati da un albanese di 33 anni. L’intervento ha coinvolto i militari dei Comandi Provinciali di Padova, Treviso, Vicenza e Trento, attivatisi dopo l’allarme lanciato dal marito della vittima.

Il sequestro e il salvataggio

L’albanese, residente nel trevigiano, ha intercettato la donna e il figlio a Borgoricco mentre erano in auto per portare il bambino a scuola. Minacciandoli con un coltello, li ha costretti a fermarsi e li ha fatti salire con lui a bordo dell’auto, immobilizzandoli con fascette alle caviglie. Il marito, preoccupato per il mancato rientro della moglie, ha chiamato il 112, dando il via all’intervento dei carabinieri di Cittadella che sono riusciti a mettersi in contatto con la donna minacciata.

La cattura e il rilascio

Dopo un inseguimento lungo quasi cento chilometri, l’auto è stata bloccata a Grigno e la donna e il figlio sono stati finalmente liberati, mentre l’albanese è stato arrestato. All’operazione hanno partecipato anche i carabinieri di Bassano del Grappa e di Borgo Valsugana , coordinati con successo per garantire la salvezza della vittima e del bambino.

