Sequestro record di 6 tonnellate di ingredienti per Mdma a Malpensa

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Le Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa hanno scoperto un carico sospetto proveniente dalla Cina, stimato in 63 milioni di pasticche di Mdma con un valore di oltre 630 milioni di euro.

Le autorità doganali di Malpensa hanno sequestrato oltre 6 tonnellate di ingredienti per la produzione di Mdma provenienti dalla Cina. Le confezioni, apparentemente sigillate in modo industriale, hanno destato sospetti alle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa a causa della presenza di granelli di polvere bianca e scaglie giallastre non coerenti con la dichiarazione di importazione.

– Malpensa: Si riferisce all’Aeroporto di Milano-Malpensa, uno degli aeroporti più trafficati in Italia e un hub importante per i trasporti aerei nazionali e internazionali.

– Cina: Paese dell’Asia orientale, la Cina è una delle principali potenze economiche mondiali. È nota anche per essere una fonte significativa di produzione e traffico di sostanze illegali come droghe sintetiche.

– Mdma: Abbreviazione di metilendiossimetamfetamina, è una sostanza psicoattiva comunemente conosciuta come ecstasy. È una droga sintetica che agisce sul sistema nervoso centrale, inducendo effetti stimolanti ed entactogeni.

Il sequestro di un carico così consistente di Mdma proveniente dalla Cina evidenzia la portata internazionale del traffico di droga e il lavoro delle autorità italiane nel contrastare tali attività illegali. La scoperta di oltre 63 milioni di pasticche di Mdma con un valore di oltre 630 milioni di euro mette in luce l’importanza della cooperazione tra le forze dell’ordine e le autorità doganali per contrastare il traffico internazionale di droga e proteggere la sicurezza dei cittadini.