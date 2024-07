Sgombero centro sociale ex Lavatoio a Torino: la fine di un’epoca

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una base oltranzista anarchica sgomberata a Torino

Nelle prime ore del mattino di oggi la Digos ha effettuato lo sgombero del centro sociale ex Lavatoio, situato in corso Benedetto Brin 21 a Torino. Secondo gli investigatori, l’ex Lavatoio rappresentava la principale base logistica della corrente più estrema dell’anarco-insurrezionalismo* nella città.*

Storia dell’occupazione e dei precedenti scontri

L’ex Lavatoio municipale, edificio situato nella periferia settentrionale del capoluogo piemontese, era stato occupato nel 2019 da un gruppo di anarchici, dopo essere stati precedentemente sgomberati dallo storico ex Asilo di via Alessandria nello stesso anno. L’occupazione dell’Asilo aveva creato violente sommosse nella città. I membri del Lavatoio erano stati coinvolti nell’organizzazione di manifestazioni di solidarietà nei confronti di Alfredo Cospito, detenuto in regime di 41 bis, nel corso dell’anno precedente.

Il coinvolgimento in episodi di violenza e condotte illegali

Alcuni militanti che frequentavano l’ex Lavatoio erano stati individuati lo scorso marzo per il loro coinvolgimento in un tentativo di liberare un cittadino marocchino irregolare di 31 anni, con diversi precedenti penali tra cui uno per violenza sessuale. L’episodio si verificò di fronte alla questura, quando una volante della polizia venne attaccata dai manifestanti.

Approfondimenti