Sofia d’acqua sconvolge Roma: forte maltempo e disagi in città il 3 settembre

Ultimo aggiornamento il 3 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Il 3 settembre ha visto Roma colpita da una violenta ondata di maltempo, con una bomba d’acqua che ha sorpreso i cittadini, nonostante le previsioni di temporale. Le immagini della città allagata, con l’acqua che ha raggiunto l’altezza delle portiere delle auto in alcune vie limitrofe al Vaticano, hanno portato a segnalazioni di emergenze e danni in diverse aree.

La devastazione della bomba d’acqua

L’impatto su via del Crocifisso e altri quartieri

Uno dei luoghi più colpiti dalla forte pioggia è stato via del Crocifisso, dove le strade si sono trasformate in fiumi. La viabilità è stata gravemente compromessa, costringendo i conducenti a rimanere bloccati in un traffico insostenibile. L’acqua ha raggiunto livelli preoccupanti, sorprendendo i conducenti e i residenti. Le autorità locali sono state costrette a intervenire per gestire la situazione, con numerose segnalazioni giunte alla centrale operativa della Polizia locale.

I principali quadranti investiti dal maltempo includono Prati, dove si sono registrate richieste di intervento in diverse vie come via Angelo Emo e piazza Prati degli Strozzi. La Polizia ha ricevuto numerose chiamate di emergenza, principalmente per alberi pericolanti e rami caduti, che hanno reso rischioso il transito per pedoni e veicoli.

Gli interventi delle autorità

In risposta alla situazione critica, i caschi bianchi e il personale del Servizio giardini si sono attivati per rimuovere i debris e monitorare le aree a rischio. Tra le segnalazioni, un albero è caduto in via Santa Maria di Galeria, mentre altre attenzioni sono state dedicate a via Boccea e in prossimità della stazione della metropolitana di Valle Aurelia. Gli interventi sono stati immediati, cercando di risolvere i problemi di sicurezza e ripristinare la normalità.

L’evoluzione meteo e le previsioni future

Il cambio di scenario climatico

Il maltempo che ha colpito Roma ha fatto seguito a giorni caratterizzati da temperature torride, con bollino rosso e punte oltre i 30 gradi. Oggi, invece, la situazione è drasticamente cambiata, con un abbassamento delle temperature a circa 24 gradi e l’imposizione di un bollino giallo da parte della Protezione civile. Ciò ha permesso ai romani di respirare un po’ di sollievo dopo la calura e ha aperto la strada a possibili ulteriori temporali.

Allerta meteo e possibili nuovi eventi sfortunati

La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per 24 ore, avvertendo della possibilità di ulteriori precipitazioni isolate e rovesci. I metereologi prevedono che il maltempo continui a manifestarsi nella giornata successiva, senza escludere la possibilità di forti acquazzoni. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a raccomandare cautela ai cittadini, in particolare nei luoghi già colpiti dalla devastazione di oggi.

L’episodio di oggi serve da monito per l’importanza di una corretta gestione delle emergenze meteo e della preparazione da parte dei cittadini e delle istituzioni. Roma, con la sua bellezza e fragilità, si trova ancora una volta a fronteggiare le sfide impreviste di una natura capricciosa.