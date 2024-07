SOMMOZZATORI RECUPERANO CORPO DI GIOVANE DISPERSO NEL FIUME BRENTA

Ultimo aggiornamento il 15 Luglio 2024 by Francesca Monti

Una tragedia ha sconvolto il Padovano quando i sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato uno dei corpi dei due giovani dispersi nel fiume Brenta dopo un drammatico tuffo. Il corpo recuperato potrebbe appartenere al ragazzo rumeno di 30 anni che si era gettato in acqua nel tentativo disperato di salvare il 23enne cingalese in difficoltà a causa della violenta corrente.

IL RECUPERO DEL CORPO

Il cadavere è stato individuato a una profondità di 4 metri, leggermente più a monte rispetto al punto dove era scomparso sotto gli occhi sgomenti dei presenti. I vigili del fuoco hanno precisato che la zona in cui è avvenuto il ritrovamento è caratterizzata da una sorta di conca, influenzata anche da un sbarramento idraulico più sopra, che favorisce il movimento retrogrado delle acque.

UNA TRAGEDIA ANNUNCIATA

L’epilogo tragico di questo tentativo di salvataggio mette in luce la pericolosità dei fiumi in piena e la necessità di prestare massima attenzione quando ci si trova nei pressi di corsi d’acqua impetuosi come il Brenta.

L’IMPEGNO DEI VIGILI DEL FUOCO

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno operato con grande abilità e determinazione per recuperare il corpo del giovane disperso, mettendo in mostra il loro coraggio e la loro professionalità nel fronteggiare situazioni così drammatiche e delicate.

LA COMUNITÀ SOTTO CHOC

La comunità locale è stata colpita duramente da questo lutto improvviso, che ha portato dolore e sgomento tra i residenti del Padovano. Il ricordo di questa tragedia rimarrà indelebile nella memoria di tutti coloro che hanno seguito da vicino gli sforzi per il recupero del giovane disperso.

CONCLUSIONI

Le autorità locali stanno indagando sulle cause che hanno portato a questo tragico epilogo, mentre la solidarietà e il sostegno si diffondono tra la popolazione locale per affrontare insieme il lutto e cercare conforto in una situazione così difficile.