Sorteggio di Montecarlo: Roma e Lazio affrontano nuove sfide nella fase a gironi dell’Europa League

Ultimo aggiornamento il 31 Agosto 2024 by Luisa Pizzardi

Il sorteggio di Montecarlo per la rinnovata Europa League ha rivelato agli appassionati di calcio le avversarie che dovranno affrontare le squadre partecipanti, tra cui le italiane Roma e Lazio. L’Uefa ha reso noto anche il calendario dei match, delineando le date e gli orari delle partite che infiammeranno i tifosi durante la fase a gironi e quella a eliminazione diretta. Le squadre sono pronte per dimostrare il loro valore e l’appuntamento si prospetta ricco di emozioni.

Calendario della fase a gironi dell’Europa League

Date e partite

La fase a gironi dell’Europa League inizia ufficialmente il 25 e 26 settembre 2024, consegnando ai tifosi una serie di partite mozzafiato. Le squadre parteciperanno a un calendario ben definito, con il primo match che segnerà l’inizio della competizione. Di seguito, le date chiave della fase a gironi:

Prima giornata: 25-26 settembre 2024

25-26 settembre 2024 Seconda giornata: 3 ottobre 2024

3 ottobre 2024 Terza giornata: 24 ottobre 2024

24 ottobre 2024 Quarta giornata: 7 novembre 2024

7 novembre 2024 Quinta giornata: 28 novembre 2024

28 novembre 2024 Sesta giornata: 12 dicembre 2024

Queste date rappresentano per le squadre l’opportunità di misurarsi con avversarie di differente valore, mettendo alla prova le proprie strategie e capacità. Con quattro partite in casa e altrettante in trasferta, sia la Roma che la Lazio dovranno affrontare un viaggio complesso e stimolante.

Strategie e aspettative delle squadre

Le squadre italiane, storicamente competitive in campo europeo, arrivano a questa fase con una preparazione solida. La Roma, guidata dall’allenatore di talento, punterà a ottenere risultati favorevoli, approfittando del vantaggio del fattore campo nelle gare casalinghe. D’altra parte, la Lazio, nota per il suo spirito di squadra e le sue individualità, cerca di consolidare la propria reputazione in Europa.

I preparativi per questi incontri sono già in corso, con i club che si concentrano sull’affinamento della forma fisica dei giocatori e sull’implementazione di strategie adeguate per affrontare avversari di varie nazionalità e stili di gioco. La competizione promette di essere intensa e i tifosi possono aspettarsi partite avvincenti.

Fase a eliminazione diretta: date e modalità

Il cammino verso la finale

La fase a eliminazione diretta dell’Europa League rappresenta un ulteriore passo verso il sogno di conquistare il prestigioso trofeo. Gli spareggi per questa fase cruciale si svolgeranno il 13 e 20 febbraio 2025. Solo le squadre più performanti dei gironi passeranno a questa sfida ulteriore e, chiusa la fase a gironi, queste gare diventeranno decisive.

Ecco le date che segnano i prossimi passaggi dopo i gironi:

Ottavi di finale: 6 e 13 marzo 2025

6 e 13 marzo 2025 Quarti di finale: 10 e 17 aprile 2025

10 e 17 aprile 2025 Semifinali: 1 e 8 maggio 2025

1 e 8 maggio 2025 Finale: 21 maggio 2025, a Bilbao, presso il prestigioso stadio San Mamés.

Questa fase prevede scontri ad eliminazione diretta, dove ogni partita può determinare la continua avventura europea di una squadra. Le emozioni, l’agonismo e la tensione di queste match sono elementi che gli appassionati attendono con grande fervore.

Le squadre in lizza

Le squadre che si qualificano per questa fase di knockout dovranno affrontare avversari impegnativi. Con club e allenatori che puntano a superare il turno, il livello di competizione si alza notevolmente. L’esito di queste sfide dipenderà non solo dalla preparazione fisica, ma anche dalla capacità di affrontare la pressione.

Come seguire l’Europa League in TV e streaming

Opzioni di visione

Per i tifosi che non vogliono perdere neppure un momento di questa entusiasmante competizione, le partite del girone unico dell’Europa League saranno trasmesse in esclusiva su Sky Sport. La programmazione offre ogni match in diretta, per permettere a tutti di vivere le emozioni della competizione come se fossero allo stadio.

In aggiunta alla visione in TV, i fan possono seguire le partite anche in streaming su SkyGo e NOW. Questa opzione permette una maggiore flessibilità, consentendo a chiunque di vedere le gare in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi. Così, i tifosi potranno essere parte dell’azione, seguendo i propri club del cuore in ogni fase della competizione.

Con una programmazione ricca e avvincenti partite di calcio, l’Europa League si prepara a tenerci compagnia con emozioni e sfide entusiasmanti nei prossimi mesi.