Sparatoria a Napoli, ferito un 24enne nel quartiere Chiaia: indagini in corso

Ultimo aggiornamento il 21 Febbraio 2025 by Giordana Bellante

Nella notte del 12 marzo 2025, un episodio di violenza ha scosso il quartiere di Chiaia a Napoli . Intorno alle 4 del mattino, nei pressi di un bar in via Riviera di Chiaia, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola , ferendo un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine . Il ragazzo, che si trovava con amici al momento della sparatoria , è stato colpito al polpaccio destro da un proiettile , presumibilmente sparato da ignoti a bordo di uno scooter .

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto in un’area affollata, attirando l’attenzione di passanti e residenti . La vittima è stata prontamente soccorsa e trasportata all’ospedale San Paolo, dove i medici hanno confermato che non è in pericolo di vita. Sebbene le sue condizioni siano stabili, la dinamica dell’accaduto rimane ancora poco chiara. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire i momenti precedenti e successivi alla sparatoria, cercando di comprendere le motivazioni che hanno portato a questo atto di violenza .

Indagini in corso

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli sono intervenuti sul luogo della sparatoria per avviare le indagini e identificare i responsabili . Gli inquirenti hanno già sequestrato un bossolo , un elemento fondamentale per il proseguimento delle indagini. Inoltre, le forze dell’ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere informazioni utili per risalire agli aggressori .

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica a Napoli , dove gli episodi di violenza armata sono purtroppo in aumento. Le autorità locali hanno intensificato i controlli e le operazioni di polizia per contrastare la criminalità , ma eventi come questo evidenziano l’urgenza di ulteriori misure per garantire la sicurezza dei cittadini.

Reazioni della comunità

La sparatoria ha suscitato shock e indignazione tra i residenti di Chiaia . Molti cittadini esprimono preoccupazione per la propria sicurezza e chiedono un intervento più deciso da parte delle autorità . La comunità si è mobilitata per richiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine e iniziative che possano prevenire simili episodi di violenza .

Il sindaco di Napoli ha dichiarato che la città non può tollerare atti di violenza come questo e ha promesso un impegno costante per migliorare la sicurezza . Nel frattempo, le indagini continuano, con la speranza che gli autori della sparatoria vengano identificati e arrestati al più presto.