“SpongeBob squarepants” rivela un nuovo lato: autismo e lgbtq+

Di recente, l’iconico attore Tom Kenny, la voce di SpongeBob SquarePants dall’inizio della serie Nickelodeon nel lontano 1999, ha rivelato un aspetto inedito sul personaggio tanto amato: SpongeBob è autistico e “in una sorta di spettro autistico”. Questa sorprendente dichiarazione è emersa durante un dibattito al Motor City Comic Con di Detroit, durante il quale Kenny ha condiviso un aneddoto significativo.

TOM KENNY E LA RIVELAZIONE

Durante l’evento, Tom Kenny ha raccontato di un incontro con un fan nello spettro autistico che gli ha posto una domanda cruciale: “SpongeBob è autistico? Il personaggio stesso di SpongeBob è autistico?” La risposta di Kenny è stata inequivocabile e carica di entusiasmo: “Sì! Certo! Certo che lo è.“

L’AUTISMO COME SUPERPOTERE

Kenny ha proseguito spiegando che interpreta l’autismo di SpongeBob come un superpotere, un tratto distintivo che molte persone nello spettro autistico condividono. Questa visione ha suscitato un forte impatto tra i fan, con molti che hanno manifestato il loro supporto e identificazione con il personaggio. Su diversi social media, i commenti positivi si sono susseguiti, sottolineando l’importanza di questa rappresentazione.

SPONGEBOB E L’IDENTIFICAZIONE CON LA COMUNITÀ LGBTQ+

Oltre all’autismo, i fan hanno anche scoperto un altro lato di SpongeBob: la sua appartenenza alla comunità LGBTQ+. Nel 2020, Nickelodeon ha celebrato il mese dell’orgoglio con un post che includeva SpongeBob accanto a figure come l’attore transgender Michael Cohen e Korra di The Legend of Korra, un personaggio bisessuale. Questo gesto ha sottolineato l’impegno del network nell’abbracciare la diversità e nell’essere un alleato per la comunità LGBTQ+.

