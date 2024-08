Stabilizzazione oltre 200 lavoratori precari dell’Asl Roma 5: nuove opportunità di lavoro stabile

Ultimo aggiornamento il 2 Agosto 2024 by Redazione

L’Asl Roma 5 annuncia la stabilizzazione di oltre 200 lavoratori precari, rappresentando un’importante svolta nel settore della sanità pubblica. Questo provvedimento, che coinvolge diverse aree geografiche della Regione Lazio, segna un passo significativo verso la regolarizzazione del personale già presente in organico con contratti a termine, garantendo così maggiore sicurezza lavorativa e continuità nei servizi offerti.

Assunzione a tempo indeterminato in Asl Roma 5

Il decreto che rende possibile questa stabilizzazione è stato lanciato il 1° agosto e prevede un concorso interno, come riportato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio . In base alla graduatoria finale, oltre 200 figure professionali tra cui un tecnico di neurofisiopatologia, ingegneri e psicologi dirigenti, medici specializzati in malattie metaboliche, neuropsichiatria infantile, oltre a una significativa quantità di operatori sociosanitari e infermieri, passeranno a un contratto a tempo indeterminato. Questo rappresenta un’importante opportunità di stabilizzazione per il personale precario, contribuendo al rafforzamento e alla professionalizzazione del sistema sanitario locale.

Con 109 operatori sociosanitari e 118 infermieri inclusi nella lista, le posizioni offerte sono diversificate e coprono diverse necessità professionali. La procedura di selezione è riservata e mirata esclusivamente a chi già opera nell’Asl Roma 5, garantendo così che il processo di assunzione avvenga nel rispetto delle regole interne e delle esperienze già maturate dai candidati.

235 posti interni e modalità di partecipazione

L’avviso di selezione, come già accennato, è destinato esclusivamente al personale precario del comparto e della dirigenza dell’Asl Roma 5, con l’obiettivo di coprire un totale di 235 posti disponibili in differenti settori professionali. Gli interessati hanno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, per presentare la loro domanda, che dovrà essere effettuata in modalità telematica.

La graduatoria finale sarà valida unicamente per l’Asl Roma 5, rendendo questo concorso un’opportunità unica per quanti desiderano ottenere un’occupazione stabile e un miglioramento delle proprie condizioni lavorative. Le posizioni disponibili non solo permetteranno di consolidare l’organico dell’azienda, ma anche di garantire una maggiore efficienza nei servizi sanitari offerti alla comunità.

Commento dell’azienda: un passo positivo per il futuro

In un commento ufficiale, la dottoressa Silvia Cavalli, commissario straordinario dell’Asl Roma 5, ha definito l’iniziativa come “un’opportunità dopo diversi anni di precariato”. Questo non solo rappresenta un miglioramento per i lavoratori, ma rafforza anche l’intero Servizio Sanitario Regionale attraverso la fissazione di professionisti già formati e integrati nel sistema. La stabilizzazione di questi posti risponde a una necessità crescente di personale nel settore sanitario, soprattutto in un periodo caratterizzato da sfide continue e richieste crescenti di assistenza nella comunità.

Il riconoscimento e la valorizzazione delle professionalità già operanti è un chiaro segnale di attenzione da parte delle istituzioni sanitarie verso i propri lavoratori e la qualità dei servizi forniti. L’Asl Roma 5 si sta quindi impegnando a offrire stabilità al proprio personale, con la speranza che questo possa tradursi non solo in maggior sicurezza lavorativa, ma anche in un miglioramento generale della sanità nella Regione Lazio.