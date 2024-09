Stella McCartney lancia la collezione estiva 2025 a Parigi, sposando moda e sostenibilità

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Luisa Pizzardi

La Paris Fashion Week è stata l’occasione per Stella McCartney di presentare la sua attesa collezione estiva 2025, un evento caratterizzato da un forte messaggio ambientale. La designer britannica ha scelto di dare voce alla sua passione per la natura attraverso il manifesto “Save What You Love”, narrato dalla celebre attrice Helen Mirren. Questo progetto si basa sulle riflessioni contenute nel libro La fine della fine della terra dello scrittore Jonathan Franzen, che affronta tematiche cruciali come i cambiamenti climatici e le difficoltà del sistema capitalistico. La sfilata, quindi, non è solo un’esibizione di moda, ma un invito a proteggere gli uccelli e, più in generale, tutte le forme di vita.

Messaggi di attivismo nel mondo della moda

La crisi degli uccelli: un appello all’azione

Durante la sfilata, Stella McCartney ha sottolineato la drammatica situazione in cui versano molte specie di uccelli. Con il 50% delle popolazioni in declino, la designer ha messo in evidenza come l’industria della moda contribuisca a questa crisi. “Uccidiamo 3,4 miliardi di anatre, oche, polli e altre creature solo per la ricerca della piuma d’oca”, ha dichiarato. Questo impatto ecologico è una questione urgente, e McCartney invita tutti a prendere coscienza della necessità di azioni concrete per salvaguardare il futuro degli uccelli. “Salvare quello che si ama significa combattere per ciò che apprezziamo. Dobbiamo agire ora per proteggere il nostro pianeta e le sue creature per le generazioni future”, ha aggiunto.

La visione sostenibile di Stella McCartney

La collezione estiva 2025 non è solo un’opportunità per esibire la moda, ma rappresenta un esempio di avanzamento verso la sostenibilità nel settore. Con l’91% dei materiali utilizzati che sono ecosostenibili, McCartney continua il suo impegno per una moda più responsabile. I capi presentati si distaccano dai tradizionali schemi di produzione, puntando su materiali innovativi e provenienti da fonti ecologiche. Questa scelta non è solo un punto di partenza per la designer, ma un messaggio che incoraggia l’intera industria a ripensare l’approccio alla produzione.

Innovazioni e design iconici

La nuova borsa “Stella Ryder” e i materiali innovativi

Un elemento centrale della collezione è la “Stella Ryder”, la nuova borsa iconica del marchio. Il design curva richiama la schiena di un cavallo, un omaggio all’amore di Stella per gli animali. Realizzata in croc apple, una pelle vegana derivata dalla lavorazione della mela, la borsa rappresenta un’apertura verso l’uso di risorse riciclate. Inoltre, la versione argento è prodotta con Hydefy, un’innovazione basata su funghi e derivati della canna da zucchero. Questa scelta di materiali fa parte di un concetto più ampio che ambisce a ridurre l’impatto ambientale.

Un’armonia di stili e materiali

Tra le novità della collezione spiccano i capi che uniscono eleganza e funzionalità, come giacche maschili dalle spalle decise e blazer lunghi, accostati a pantaloni larghi e irregolari. Al centro dell’attenzione ci sono anche le gonne drappeggiate, i bomber in crema e i vestiti semitrasparenti, che suggeriscono una fluidità e un dinamismo inespresso nell’abbigliamento. I colori tenui arricchiti da accenti in rosso e azzurro richiamano la bellezza della natura, mentre la stampa di colombe, dipinta a mano su seta organica, rappresenta un esplicito messaggio di pace e attivismo.

Gioielli sostenibili e collezioni che fanno la differenza

Collaborazione con 886 by The Royal Mint

I gioielli presentati durante la sfilata non potevano che seguire il fil rouge della sostenibilità. Realizzati in oro e argento provenienti da rifiuti elettronici e medici, questi pezzi sono nati dalla collaborazione tra Stella McCartney e 886 by The Royal Mint. Questa partnership ha come obiettivo quello di dare vita ai gioielli più sostenibili al mondo, dimostrando che l’alta moda può e deve essere sinonimo di responsabilità ambientale.

Un legame tra moda e innovazione

La scelta di Stella McCartney di lavorare con materiali riutilizzati e tecnologia avanzata non si limita solo alla creazione di vestiti e accessori. Rappresenta un cambiamento nella mentalità dell’intero settore, dimostrando che l’innovazione può andare di pari passo con il design d’avanguardia. Ogni pezzo della collezione racconta una storia, trasformando la passerella in un luogo di riflessione e impegno per il futuro.

L’evento di Stella McCartney a Parigi si conferma non solo come un momento di celebrazione della moda, ma come un faro di speranza e cambiamento verso un’industria più etica e rispettosa della nostra Terra.