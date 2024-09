Stella McCartney lancia la sua collezione estiva 2025 a Parigi con un messaggio forte per il Pianeta

Ultimo aggiornamento il 30 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Stella McCartney ha presentato la sua collezione estiva per il 2025 in un evento straordinario durante la Paris Fashion Week, utilizzando la moda come veicolo per sensibilizzare sull’emergenza ambientale. La sfilata ha accolto un audace manifesto, “Save What You Love“, annunciato dalla voce di Helen Mirren, ispirato agli scritti di Jonathan Franzen. Con una narrazione avvincente, l’evento ha messo in luce l’importanza della conservazione degli ecosistemi e dei soggetti vulnerabili come gli uccelli, sottolineando la missione dell’azienda di far fronte alle sfide ambientali attuali e future.

Il messaggio dietro la collezione

Un invito all’azione per il salvataggio degli uccelli

La sfilata di Stella McCartney non si limita a presentare abiti e accessori: è un richiamo accorato all’azione per proteggere le specie aviarie minacciate. “Quasi il 50% delle specie di uccelli è in declino“, ha dichiarato la designer, evidenziando i danni causati dalla moda. Solo l’industria della moda provoca la morte di 3,4 miliardi di uccelli, tra cui anatre, oche e polli, solo per l’uso di piume d’oca. “Se vogliamo proteggere gli uccelli per le generazioni future, dobbiamo agire ora“, questa dichiarazione chiarisce quanto il brand prenda sul serio il proprio impegno ecologico e sociale.

Ispirazione letteraria e sociale

Il motto “Save What You Love” trae ispirazione dal libro di Jonathan Franzen, “La fine della fine della terra“, una raccolta di saggi che affrontano temi critici come il cambiamento climatico e il capitalismo. Con un messaggio diretto ai consumatori e ai colleghi, McCartney utilizza la sua piattaforma per sollecitare una riflessione profonda su come le scelte quotidiane influenzino il nostro ambiente. “Salvare ciò che si ama significa combattere per ciò che amiamo“, è un concetto basilare che si riflette in ogni aspetto della sua nuova collezione.

La collezione estiva 2025

Innovazione nei materiali e nel design

La collezione estiva 2025 di Stella McCartney segna un importante passo avanti nella moda sostenibile. Utilizzando tessuti tattili e tonalità delicate, la designer reinventa i codici della sensualità e dello sport. Al centro della collezione spicca la “Stella Ryder“, una borsa vegana iconica, il cui design si rifà alla silhouette di un cavallo. Realizzata con croc apple, una pelle vegana derivata da scarti di mela, e Hydefy, un materiale innovativo ricavato da funghi e canna da zucchero, la borsa rappresenta un’ulteriore dimostrazione dell’impegno del marchio nella sostenibilità.

Dettagli e combinazioni stilistiche

La collezione non si limita a novità nel campo degli accessori: i capi ready-to-wear vedono l’uso di materiali sostenibili per il 91% della linea. Rimanendo fedele allo stile britannico, gli outfit includono giacche maschili dalle spalle ampie, blazer eleganti e pantaloni voluminosi. Prevalgono il gessato bianco e grigio, utilizzato in abiti lineari e raffinati con dettagli di raso e cristalli privi di piombo. La sartoria maschile si fonde con capi femminili per creare uno stile unico che celebra sia l’eleganza che la praticità.

La comunicazione visiva della collezione

Un messaggio attraverso i dettagli

Durante la sfilata, le modelle hanno sfilato tenendo in mano i giornali “Stella Times“, che non solo informano sul nuovo lancio, ma anche sulla visione ecologica e innovativa di Stella McCartney. I dettagli non finiscono qui: drappeggi fluidi, gonne pieghettate e bomber arricciati rivelano un’intensa ricerca stilistica. Gioielli intagliati a forma di colomba, creati in oro e argento provenienti da materiali riutilizzati, completano il racconto visivo, unendo arte e sostenibilità.

Sostenibilità nel design dei gioielli

In collaborazione con 886 by The Royal Mint, i gioielli proposti stanno spingendo i confini dell’oreficeria sostenibile, puntando a creare pezzi ben progettati che utilizzano risorse riciclate. La partnership con una delle più illustri zecche britanniche dimostra come la moda possa unirsi con responsabilità e innovazione per rispondere alle sfide ambientali odierne.

La presentazione della collezione da parte di Stella McCartney ha creato un forte impatto, servendo non solo come piattaforma di espressione creativa, ma anche come movimento per la consapevolezza ambientale e la protezione della biodiversità.