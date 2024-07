Studenti fuorisede: critiche all’incremento del fondo affitti ministeriale.

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

L’Unione degli Universitari solleva perplessità riguardo al recente stanziamento annunciato dalla ministra Bernini per il fondo affitti destinato agli studenti fuorisede, sostenendo che i 10,3 milioni di euro aggiuntivi previsti con il Decreto Legislativo sullo Sport non siano sufficienti. La dotazione finanziaria attuale del fondo, pari a 16 milioni di euro, viene considerata del tutto inadeguata dal sindacato studentesco, che evidenzia come sotto le gestioni Conte e Manfredi il finanziamento fosse di 20 milioni di euro. Un importo che, se confrontato con i fondi destinati dall’ambiziosa politica francese, palesa un sostegno nettamente inferiore alle effettive necessità degli studenti.

Insufficienza del Fondo Affitti per Studenti

Il calcolo effettuato dall’Udu rivela che ipoteticamente 20.000 studenti su 900.000 fuorisede potrebbero beneficiare del finanziamento, con un possibile ammontare annuale di circa 800 euro per studente. Una cifra che si rivela decisamente esigua considerando i costi medi degli affitti per una camera singola, attestati intorno ai 350 euro mensili, ai quali si aggiungono circa 80 euro di spese per le utenze.

Richiesta di Interventi Urgenti

La criticità della situazione affrontata dall’Unione degli Universitari precipita ulteriormente alla luce dei ritardi nell’attuazione del programma abitativo universitario finanziato dal PNRR. Udu sollecita dunque l’istituzione di un tavolo permanente per discutere e affrontare l’emergenza abitativa degli studenti fuorisede, nonché il diritto allo studio. Si auspica un aumento consistente del finanziamento per il fondo affitti, suggerendo un budget di almeno 50 milioni di euro, considerata anche la precedente dilazione nei rimborsi agli studenti.

Proposte dell’Unione degli Universitari

L’Unione degli Universitari propone con forza di orientare gli investimenti verso gli alloggi pubblici per studenti e di concentrare le risorse in città come Torino, Cosenza, Bari e Catania. L’obiettivo è ridurre le disomogeneità territoriali e le tempistiche nell’assegnazione degli aiuti, spingendo verso la definizione di un bando più celere, inclusivo e funzionale. Le richieste avanzate mirano a garantire un supporto effettivo e tempestivo agli studenti fuorisede, considerati un’importante risorsa per il sistema universitario nazionale.

