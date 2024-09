Successo del bus a chiamata nel quadrante ovest di Roma: nuove richieste per espansione nel sud

Ultimo aggiornamento il 5 Settembre 2024 by Redazione

Il servizio di bus a chiamata, lanciato lo scorso 4 settembre nel quadrante ovest di Roma, ha già registrato un buon successo tra gli utenti. Questo innovativo sistema di trasporto offre una maggiore flessibilità e risponde a esigenze di mobilità che il tradizionale trasporto pubblico non riesce a soddisfare. L’attenzione si sta ora spostando verso la possibilità di estendere il progetto in altri quartieri della capitale, in particolare nella zona sud di Roma, dove ci sono richieste concrete per l’attivazione di questo servizio.

Bus a chiamata: un sistema innovativo per la mobilità urbana

Il bus a chiamata rappresenta un passo avanti significativo nella gestione della mobilità pubblica a Roma. Questo servizio permette di prenotare un autobus a chiamata attraverso un’applicazione o una semplice telefonata, specificando il punto di partenza e destinazione. Gli utenti possono utilizzare questo servizio tutti i giorni della settimana, dalle 5.30 alle 24. Con questa flessibilità, il sistema è diventato una valida alternativa per molti cittadini che vivono in aree con scarso accesso al trasporto pubblico.

Il modello di bus a chiamata è particolarmente utile per le zone non servite da metropolitane o linee di autobus tradizionali, permettendo a migliaia di pendolari di raggiungere più facilmente i loro posti di lavoro o le stazioni della metropolitana. L’attivazione del servizio nel quadrante ovest ha dimostrato come una maggiore integrazione tecnologica e un approccio innovativo possano migliorare la vita quotidiana dei cittadini.

La richiesta di espansione nel IX municipio

Nell’ambito di una recente commissione mobilità del IX municipio di Roma, tenutasi sotto la guida del presidente Giulio Corrente di Europa Verde, si è discusso ampiamente della possibilità di estendere il servizio di bus a chiamata in altre aree del territorio. La commissione ha visto una partecipazione ampia delle forze politiche, inclusi membri del Pd, Fratelli d’Italia e Lista Civica Raggi, insieme all’assessora alla mobilità Paola Angelucci e a un rappresentante di Roma Servizi per la Mobilità.

Durante la riunione, i consiglieri presenti hanno avanzato proposte per l’inclusione di numerosi quartieri nel possibile progetto di estensione. Località come Trigoria Alta, Vallerano, Cinque Colline e Castel di Decima sono state menzionate come aree che necessitano di un servizio di trasporto adeguato. Queste zone, spesso oltre il Grande Raccordo Anulare, sono caratterizzate dalla scarsità di collegamenti pubblici, costringendo i residenti a utilizzare veicoli privati per muoversi.

Le sfide economiche per l’estensione del servizio

Uno degli aspetti critici emersi durante la discussione è la questione del finanziamento per l’estensione del servizio di bus a chiamata. Attualmente, il servizio a Massimina è stato attivato grazie a un finanziamento proveniente dal Bando Periferie, risalente al 2016. Tuttavia, per incrementare il servizio e includere altre zone urbane, sarà necessario avviare nuovi bandi per reperire i fondi necessari.

La richiesta di fondi è cruciale, non solo per garantire il funzionamento del servizio ma anche per mantenerne la qualità e ampliare la rete di mobilità pubblica. La necessità di un impegno economico da parte delle autorità competenti rappresenta una sfida, ma le potenzialità di crescita del servizio e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini possono rendere questa iniziativa un obiettivo prioritario per l’amministrazione comunale.

Il futuro dei bus a chiamata sembra promettente, con la possibilità di una propria espansione in altre aree, contribuendo a creare una rete di trasporto pubblica più efficace e accessibile per tutti i romani.