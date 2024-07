Summer Style 2024: Tendenze Moda e Beauty da Non Perdere

Ultimo aggiornamento il 1 Luglio 2024 by Francesca Monti

Moda Invernale: Dal Tomboy Femme allo Stile Rocker Chic

L’estate del 2024 si preannuncia piena di stili unici e audaci, in grado di esprimere al meglio la personalità di chi li indossa. Dal ritorno dell’estetica tomboy femme, con outfit baggy e maglie oversize, all’esaltante stile rocker chic degli anni ’80 con abiti in pelle e look alternativi. Non mancheranno certo gli outfit corp-core, con blazer batik e gonne eleganti, mix di stile business e nerd. L’ispirazione futuristica dell’estetica Y3K porterà invece colori accesi e linee innovative, mentre i motivi a quadri e le fantasie animalier saranno protagonisti indiscussi delle nuove collezioni.

Gioielli Esagerati: Il Trend dell’Accessorio Voluminoso per l’Estate 2024

In tema di accessori, i gioielli maxi saranno i protagonisti assoluti dell’estate 2024. Collane imponenti, orecchini vistosi e dettagli luccicanti arricchiranno ogni outfit, con un tocco di eclettismo e originalità. Le tendenze vedranno il ritorno alle geometrie e ai dettagli ornamentali, con ciondoli oversize e gioielli pensati per essere indossati in modo inusuale, come ai polsi o sulle cosce. Un mix di eleganza e estro creativo caratterizzerà gli accessori di questa stagione, donando quel tocco di glamour in più a ogni look.

Beauty da Passerella: Capelli e Make-Up per un Look Indimenticabile

Il beauty dell’estate 2024 si ispira ai trend iconici degli anni ’90 e 2000, con colpi di luce rétro e acconciature memorabili. Dai ritocchi biondi alla moda anni ’90 ai bob scalati e alle trecce dal sapore vintage, i capelli saranno protagonisti di look audaci e originali. Per quanto riguarda il make-up, il focus sarà sul glow naturale e luminoso, sul trucco occhi intenso e sulle sfumature argentate. Dai toni scuri per le unghie alle sfumature di frutta nei nail art, passando per il make-up sensuale degli anni passati, l’estate del 2024 promette di essere un tripudio di colori e stili da non perdere.

