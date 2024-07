Svolta nelle indagini sull’omicidio di Caterina Ciurleo a Roma.

Ultimo aggiornamento il 25 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Una recente svolta nelle indagini sull’omicidio di Caterina Ciurleo, ottantunenne tragicamente uccisa per errore da un colpo di pistola, ha portato a un importante sviluppo nella risoluzione del caso. I fatti risalgono al 23 maggio scorso, quando la donna è stata colpita mentre si trovava in auto con un’amica alla periferia di Roma, scatenando un’ondata di sconcerto e preoccupazione riguardo alla sicurezza in città.

Arrestati due sospetti

La Squadra Mobile della Questura di Roma, sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura capitolina, ha effettuato gli arresti di due individui collegati all’omicidio. Si tratta di un ventiquattrenne di origine romena e un ventitreenne di origine peruviana, coinvolti nelle circostanze che hanno portato alla tragedia. L’arresto dei due sospetti ha gettato nuova luce sul caso, consentendo agli investigatori di chiarire i dettagli legati all’omicidio.

La dinamica dell’omicidio

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i due individui si trovavano a bordo di una Fiat 500 rossa, veicolo da cui sono stati sparati i colpi fatali che hanno colpito Caterina Ciurleo. La scena dell’omicidio è stata immortalata da un video delle telecamere di sorveglianza, mostrando il momento in cui la vettura rossa si avvicina alla smart blu della vittima prima di allontanarsi repentinamente.

La tragedia a Ponte di Nona

Nel pomeriggio del 23 maggio, l’anziana Caterina Ciurleo si trovava a bordo dell’auto in via Don Primo Mazzolari, situata nella zona di Ponte di Nona, periferia romana, quando è stata colpita da un proiettile calibro 9 proveniente dalla Fiat 500 rossa dei colpevoli. Malgrado i tempestivi soccorsi, la donna è purtroppo deceduta in seguito alle ferite riportate, lasciando una comunità sconvolta e in cerca di giustizia.

L’arresto dei due sospetti collegati all’omicidio di Caterina Ciurleo rappresenta un passo significativo verso la risoluzione di questo tragico caso che ha scosso la cittadina di Roma. L’inchiesta in corso proseguirà per fare piena luce sulla dinamica dell’evento e portare gli autori materiali e intellettuali di questo terribile delitto di fronte alla giustizia. L’intera comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi che possano portare a una conclusione soddisfacente per questo drammatico episodio.