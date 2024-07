Tempesta d’amore: l’amore sboccia tra Eleni e Leander

Ultimo aggiornamento il 4 Luglio 2024 by Luisa Pizzardi

Il sorgere dell’amore

Da settimane Eleni Schwarzbach e Leander Saalfeld hanno vissuto momenti di tensione e desiderio represso, ma finalmente l’amore è sbocciato! La coppia si prepara a vivere intensamente la propria felicità, ma si troverà di fronte a ostacoli inaspettati che metteranno a dura prova la loro relazione. Scopriamo cosa riserva il futuro per i due innamorati nei prossimi episodi di Tempesta d’amore, in onda su Rete 4 in Italia!

Gli innamorati diventano ufficialmente una coppia

Fin dall’inizio, il legame speciale tra Eleni e Leander è stato evidente. Mentre il medico ha subito compreso di provare amore per lei, la ragazza ha impiegato più tempo a riconoscere i propri sentimenti. Tuttavia, recentemente qualcosa è cambiato radicalmente!

A un passo dall’abbandonare Bichlheim e il Fürstenhof, Eleni ha incrociato il suo destino con Leander nel loro posto speciale: la radura dove si erge la roccia leggendaria. In quel momento, finalmente, ha aperto gli occhi sulla passione che nutre per lui.

In preda all’emozione, inizialmente Eleni non ha avuto il coraggio di dichiararsi. Ma, alla fine, armata di determinazione, si è presentata dal suo amato e lo ha sorpreso con un bacio appassionato! Tuttavia, le sfide non sono ancora finite…

La prima notte insieme: ostacoli e imprevisti

Nell’apice della felicità per il loro amore, Eleni e Leander cercano in ogni modo di passare del tempo insieme. Purtroppo, trovare momenti di intimità diventa un’ardua impresa. Le interferenze di Yvonne e gli impegni lavorativi di Leander minacciano ogni loro tentativo di appuntamento romantico.

Come gesto di supporto, Max mette a disposizione la sua baita per i due amanti. Tuttavia, il destino si accanisce ancora contro di loro: lungo la strada per raggiungere il rifugio romantico, assistono a un grave incidente!

Così, la tanto attesa prima notte insieme viene nuovamente compromessa: Eleni si reca da sola alla baita, mentre Leander è costretto a correre in ospedale, raggiungendo la sua amata addormentata in tarda notte. Sarà mai possibile sfuggire alla sfortuna che sembra perseguitarli? Segui tutte le novità su Instagram.

