Terni: Centro Rafting Marmore riapre dal 3 agosto 2024 con l’esperienza ‘River Adventure Notturno’

Per Ferragosto 2024, le spettacolari Cascate delle Marmore presentano un’esperienza unica: il ‘River Adventure Notturno’. Questo evento speciale combina avventura e meraviglia naturale sotto la luce della Luna.

Esplora l’avventura in notturna

Con l’estate che raggiunge il suo apice, il rafting notturno è l’occasione perfetta per chi cerca un’attività fresca ed emozionante. Guidati da esperti, i partecipanti potranno discendere il fiume immersi in un’atmosfera suggestiva, mentre il suono delle cascate e i riflessi lunari creano un ambiente magico.

Un mondo fiabesco al chiaro di luna

Le Cascate delle Marmore, con i loro imponenti 165 metri, offrono un scenario incantevole sotto le stelle. Gli organizzatori assicurano che l’esperienza è adatta a tutti, dai principianti agli esperti, con un’enfasi su sicurezza e divertimento. La freschezza dell’acqua e la brezza serale offrono un piacevole sollievo dal caldo estivo.

Dettagli dell’esperienza

Il ‘River Adventure Notturno’ offre una serata senza pensieri, con numerosi servizi inclusi:

Guide esperte che accompagnano i gruppi, garantendo un’esperienza sicura e coinvolgente.

che accompagnano i gruppi, garantendo un’esperienza sicura e coinvolgente. Equipaggiamento completo fornito a tutti, compresi caschi, giubbotti salvagente e pagaie.

fornito a tutti, compresi caschi, giubbotti salvagente e pagaie. Briefing introduttivo per spiegare le tecniche di rafting e le norme di sicurezza.

per spiegare le tecniche di rafting e le norme di sicurezza. Trasporto incluso da e verso il punto di partenza.

da e verso il punto di partenza. Aree di ristoro e punti panoramici lungo il percorso per chi desidera apprezzare il paesaggio.

e punti panoramici lungo il percorso per chi desidera apprezzare il paesaggio. Servizio fotografico per catturare i momenti più emozionanti.

Altre avventure alle cascate

Le Cascate delle Marmore offrono una varietà di attività per gli appassionati di outdoor, con diverse opzioni di prezzo:

Rafting : Vivi l’emozione delle rapide in gruppo, con tariffe competitive.

: Vivi l’emozione delle rapide in gruppo, con tariffe competitive. River Walking : Esplora il fiume a piedi, attraversando paesaggi mozzafiato, con prezzi variabili a seconda della durata.

: Esplora il fiume a piedi, attraversando paesaggi mozzafiato, con prezzi variabili a seconda della durata. Hydrospeed : Sfida le rapide con un galleggiante individuale per un’esperienza carica di adrenalina. Prezzi disponibili su richiesta.

: Sfida le rapide con un galleggiante individuale per un’esperienza carica di adrenalina. Prezzi disponibili su richiesta. Rafting Soft e Tubing : Esperienze più tranquille per famiglie e gruppi, con tariffe accessibili.

: Esperienze più tranquille per famiglie e gruppi, con tariffe accessibili. Torrentismo – Kayak: Un’avventura tra canyon e rapide, con prezzi che variano in base alla difficoltà e alla durata.

Prenota la tua avventura

Le prenotazioni sono aperte, e data l’elevata richiesta, si consiglia di riservare il proprio posto in anticipo. Per ulteriori informazioni e per prenotare, visitate il sito ufficiale www.raftingmarmore.com o contattate il numero +39 330 753 420. Seguiteci sui social per tutte le novità e promozioni.

Un’esperienza indimenticabile

Partecipare al ‘River Adventure Notturno’ significa vivere più di un semplice rafting; è un’esperienza che lascerà un ricordo indelebile nei partecipanti. Immersi in un ambiente naturale straordinario, i visitatori porteranno con sé ricordi che dureranno nel tempo.

Preparatevi a celebrare un Ferragosto 2024 ricco di avventura e bellezza naturale con il rafting notturno alle Cascate delle Marmore. Non perdete questa opportunità unica!