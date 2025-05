Tessuti, cultura e ospiti speciali: a Roma arriva lo showroom “C’era un Tessuto”

Ultimo aggiornamento il 20 Maggio 2025 by Emiliano Belmonte

Dal 20 al 22 maggio 2025, nel cuore di Roma, lo showroom C’era un Tessuto apre le porte a tre giornate tra tessuti artigianali, cultura dell’abitare e due incontri esclusivi con il prof. Vittorio Maria de Bonis, volto noto di Rai 1.

Nel mese di maggio, Roma si fa custode di un evento che unisce artigianato tessile, memoria storica e eleganza domestica. Dal 20 al 22 maggio, all’interno del raffinato Donna Laura Palace di Lungotevere delle Armi 21, lo showroom C’era un Tessuto porterà in scena il mondo dei tessuti italiani pensati per raccontare la casa, tra radici e innovazione.

Il tessuto come racconto di identità e stile

Ogni creazione presentata nello showroom nasce da una tradizione antica, interpretata oggi con uno sguardo contemporaneo. I tessuti artigianali, realizzati su misura, uniscono qualità estetica e funzionalità, per offrire soluzioni d’arredo che siano espressione personale e trama di vissuti.

Non si tratta solo di decorare spazi, ma di dar voce alla casa attraverso materiali che ne rispettano la storia e valorizzano ogni ambiente in modo autentico e originale.

Un viaggio culturale guidato da un volto noto

La presenza del prof. Vittorio Maria de Bonis, stimato storico dell’arte e noto al grande pubblico per la sua partecipazione al programma “A Sua Immagine” su Rai 1, aggiunge un elemento unico a questa tre giorni romana.

Due incontri speciali, intitolati “La casa nel tempo, il tempo della casa”, guideranno i partecipanti in un percorso narrativo che intreccia arte, arredamento e tessuti dal Rinascimento all’epoca contemporanea, offrendo una riflessione sulla casa come luogo di trasformazione culturale.

🗓️ Appuntamenti in programma:

• Lunedì 20 maggio – ore 18:00

• Martedì 21 maggio – ore 16:00

Informazioni utili per chi desidera partecipare

L’evento è gratuito, ma è richiesta prenotazione obbligatoria per garantire un’esperienza intima e ben organizzata. L’allestimento accoglierà il pubblico in un’atmosfera elegante, pensata per esaltare i colori, le trame e la cura artigianale delle proposte esposte.

📍 Location: Donna Laura Palace, Lungotevere delle Armi 21 – Roma

🎟️ Accesso: gratuito con prenotazione

🕘 Orari dello showroom:

• Lunedì 20 maggio: 14:00 – 22:00

• Martedì 21 maggio: 10:00 – 22:00

• Mercoledì 22 maggio: 10:00 – 13:00

Tre giornate per immergersi in un universo di bellezza, per conoscere da vicino la storia del tessuto italiano, e per lasciarsi ispirare da una proposta che unisce cura del dettaglio, sapere manuale e riflessione culturale.