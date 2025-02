“The Voice Senior debutta stasera: Antonella Clerici e la giuria pronta per la nuova stagione”

Ultimo aggiornamento il 21 Febbraio 2025 by Luisa Pizzardi

La quinta edizione di The Voice Senior si prepara a incantare il pubblico italiano questa sera, venerdì 21 febbraio 2025, alle 21.30 su Rai 1. Sotto la conduzione di Antonella Clerici, il talent show rende omaggio alle voci over 60, offrendo una piattaforma per talenti di ogni tipo. La giuria, composta da figure di spicco della musica italiana, include Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, tutti protagonisti della precedente edizione di ‘The Voice Kids’.

Le fasi del programma

Quest’anno, il format prevede otto puntate ricche di musica e intrattenimento, che prenderanno il via con le attesissime ‘Blind Auditions’. Durante queste audizioni, i coach ascolteranno i concorrenti senza vederli, focalizzandosi unicamente sulle loro voci. Solo se un concorrente riuscirà a colpire un coach, questi avrà l’opportunità di voltarsi per aggiungerlo alla propria squadra. In caso di più coach interessati, sarà il concorrente a decidere a quale team unirsi.

In questa edizione, i coach avranno a disposizione due strumenti strategici durante le ‘Blind Auditions’: il tasto ‘Blocco’, che impedirà a un altro coach di selezionare un concorrente, e il tasto ‘Seconda Chance’, che permetterà di far esibire nuovamente un concorrente che non ha impressionato al primo tentativo. Alla fine delle audizioni, i quattro coach dovranno selezionare 24 concorrenti – sei per ciascuna squadra – che passeranno alla fase successiva, il ‘Knock Out’.

Il percorso verso la finale

Nella semifinale, i talenti di ogni squadra si sfideranno esibendosi con brani scelti dai rispettivi coach. Saranno sempre i coach a decidere quali concorrenti proseguono nella competizione, con solo tre di loro che accederanno alla finale. In questa fase conclusiva, sarà il pubblico a casa, attraverso il televoto, a decidere il vincitore della quinta edizione di The Voice Senior.

La proposta musicale di quest’anno si preannuncia ricca e variegata, con performance che non solo metteranno in risalto le abilità vocali, ma racconteranno anche le storie personali dei concorrenti. Questo approccio mira a creare un mosaico di esperienze e voci, rappresentando il cuore pulsante del programma. Non mancheranno momenti di divertimento e leggerezza, con le improvvisazioni dei coach e i duetti con i concorrenti. Inoltre, anche quest’anno ci saranno ospiti speciali, le ‘guest star’, che arricchiranno ulteriormente le esibizioni.

Con una formula collaudata e un cast di talenti, The Voice Senior promette di regalare emozioni e intrattenimento al pubblico italiano, confermandosi come uno dei programmi più amati della televisione.