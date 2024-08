Tivoli a secco: interruzione dell’acqua mercoledì 7 agosto per lavori di manutenzione

Ultimo aggiornamento il 3 Agosto 2024 by Redazione

La città di Tivoli si prepara a un’importante interruzione del flusso idrico prevista per mercoledì 7 agosto. Acea Ato 2 ha comunicato che a causa di interventi di manutenzione necessari per migliorare l’efficienza del servizio idrico, alcuni quartieri subiranno una sospensione dell’acqua dalle ore 8 alle 22. In questo articolo vengono fornite tutte le informazioni necessarie sui disagi attesi, le strade interessate e le soluzioni attuate per limitare i disagi agli abitanti.

Dettagli della sospensione idrica

Tempistica e motivi dell’interruzione

L’interruzione dell’acqua si inserisce nel piano di miglioramento della rete idrica di Tivoli, un passo fondamentale per garantire un servizio sempre più efficiente e sicuro. Acea Ato 2 ha scelto mercoledì 7 agosto per effettuare i lavori, un periodo in cui si prevede una minore affluenza di utenti e dunque un impatto ridotto sul quotidiano dei cittadini.

Dalle 8 alle 22, pertanto, si potranno verificare abbassamenti della pressione e, in alcuni casi, la totale mancanza di acqua in diverse zone. È importante che i residenti siano consapevoli di questa interruzione per poter pianificare adeguatamente le proprie attività quotidiane.

Settori interessati alla mancanza d’acqua

Le aree maggiormente colpite dalla sospensione dell’erogazione idrica includono un numero significativo di strade e piazze. Le vie coinvolte sono: via Orazio, via Cesare Augusto, largo Ugo La Malfa, via Don Minzoni, via dei Fauni, via Consolini, piazza Don Minzoni, via Tazio Nuvolari , via Primo Brega, nonché un tratto della via Tiburtina che va da via Cesare Augusto a via del Barco.

In aggiunta, le strade del quartiere limitrofo possono essere interessate dai disagi, rendendo necessario che gli abitanti di queste aree si preparino per possibili inconvenienti durante l’intera giornata.

Servizi di rifornimento e comunicazioni

Autobotti per il rifornimento

Per mitigare i disagi previsti, Acea Ato 2 ha organizzato un servizio di rifornimento con autobotti. Questi mezzi saranno attivi dalle 8 alle 22 e saranno posizionati in punti strategici della città, come largo Ugo La Malfa e all’angolo di via del Barco con via Dorando Petri. Questo servizio è pensato per offrire una soluzione temporanea per coloro che avranno necessità di rifornirsi d’acqua durante le ore di interruzione.

Contatti per esigenze straordinarie

Nel caso in cui ci siano situazioni impreviste che richiedano un rifornimento d’emergenza, i cittadini possono contattare il numero verde 800.130.335. Grazie a questo servizio, sarà possibile richiedere un intervento straordinario di rifornimento con autobotti, garantendo così una continuità anche per le esigenze più urgenti.

Tutti i residenti di Tivoli sono quindi invitati a prestare attenzione agli avvisi ed a pianificare le proprie attività in anticipo per affrontare al meglio questa temporanea interruzione del servizio idrico.