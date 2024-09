Torna l’Hippie Market all’Humo: un weekend di arte, musica e sostenibilità a Marino

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Redazione

Nel cuore dei Castelli Romani, un evento vibrante e colorato rilegge il concetto di mercatino: l’Hippie Market di Humo si prepara a riprendere vita. Sabato 21 e domenica 22 settembre, dalle 11.30 alle 22.30, gli amanti della cultura e della creatività potranno immergersi in un’esperienza unica, unendo shopping, spettacolo e benessere in un ambiente di oltre 3.000 mq.

Un weekend di spettacoli e intrattenimento

Artisti e performer per un’atmosfera vivace

L’Hippie Market non è solo un luogo dove acquistare, ma un palcoscenico per artisti e performer che animeranno il weekend con le loro performance. Gli spettatori saranno accolti da giocolieri, trampolieri e acrobati pronte a stupire grandi e piccini. La musica sarà una costante, con concerti acustici e un repertorio che spazia dalle melodie degli anni ’60 e ’70 fino a suoni più contemporanei, creando un’atmosfera bohemien e festosa.

Con un’ampia gamma di spettacoli gratuiti, i visitatori potranno assistere a show coinvolgenti e interattivi, che renderanno l’esperienza ancora più memorabile. La presenza di musicisti con strumenti come campane tibetane e harp guitar trasmetterà un’atmosfera rilassata e meditativa, perfetta per un’esperienza di svago in un contesto naturale e suggestivo.

Iniziative per i più piccoli

Laboratori creativi e tanto divertimento

L’attenzione verso le famiglie è una priorità all’Hippie Market. Sono previsti numerosi laboratori dedicati ai bambini, nei quali potranno esplorare la loro creatività attraverso attività ludiche. Grazie a iniziative che uniscono il concetto di riciclo alla motricità fine, i più piccoli avranno l’opportunità di realizzare manufatti unici, divertendosi mentre apprendono metodi alternativi per riutilizzare oggetti di uso quotidiano.

Una zona speciale sarà dedicata al trucca-bimbi, dove i giovani artisti potranno trasformarsi in personaggi fantastici, arricchendo ulteriormente l’atmosfera festosa dell’evento. Attraverso esperienze formative, i piccoli visitatori non solo si divertiranno, ma acquisiranno anche competenze pratiche relative all’arte del riciclo, una tematica di crescente rilevanza nell’attuale società.

Artigianato e design sostenibile

Un viaggio tra le creazioni artigianali italiane

L’Hippie Market si distingue per la presenza di una selezione curata di artigiani e designer provenienti da tutta Italia. Qui, i visitatori possono scoprire un’ampia gamma di prodotti, dall’artigianato locale alla moda sostenibile. Gli stand offriranno articoli esclusivi, che spaziano da gioielli e accessori in materiali riciclati a moda boho-chic e gipsy. Ogni creazione racconta una storia di passione e impegno verso la qualità e la sostenibilità.

In evidenza non mancheranno articoli come borse etniche, abiti unici, lampade artistiche e oggetti di design in ceramica. Inoltre, l’area dedicata al benessere offre rimedi naturali e spirituali, dal tè alle erbe a preparazioni speciali, ricreando un angolo di meditazione e relax. La tarologia e i corner henné completano l’offerta, trasformando l’evento in un vero e proprio festival del benessere e della creatività.

Gastronomia e relax

Un’esperienza culinaria da non perdere

Per gli appassionati di cucina, l’Hippie Market non delude. Grazie a un’area food ispirata alla tradizione spagnola, i visitatori possono godere di un’autentica esperienza culinaria “para compartir”. L’atmosfera della Finca Ibizenca invita alla condivisione e alla convivialità, con piatti prelibati serviti in un contesto informale e accogliente.

Se il palato cerca varietà, l’offerta spazia da pizze cotte nel forno a legna a tapas sfiziose, fino a manicaretti di street food che soddisferanno ogni esigenza. Non mancherà un bar ben fornito, per gustare cocktail rinfrescanti. Gli spazi comuni sono stati progettati per favorire incontri e nuove amicizie, rendendo l’esperienza all’Hippie Market non solo un’opportunità di shopping, ma anche un’occasione per socializzare e godere della bellezza della cultura e della creatività.