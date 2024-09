Traffico a Roma: caos totale tra Verano e Porta Maggiore a causa dei lavori sulla tangenziale est

Ultimo aggiornamento il 12 Settembre 2024 by Giordana Bellante

La città di Roma ha vissuto una giornata di estremo caos nella zona tra il Verano, Porta Maggiore e la Sapienza, domenica scorsa. Un’esplosione di traffico, senza precedenti, ha lasciato gli automobilisti nell’impotenza. Questa situazione è stata alimentata dall’avvio dei lavori di ristrutturazione della rampa della Prenestina della Tangenziale est, che dureranno fino al 4 ottobre. Gli sviluppi di questa notizia mettono in luce non solo i problemi di viabilità, ma anche la necessità di una pianificazione e comunicazione più efficaci tra le autorità competenti.

I lavori sulla tangenziale est: dettagli e programmazione

Inizio dei lavori e obiettivi

I lavori sulla rampa della Prenestina sono iniziati a mezzanotte e sono stati programmati per proseguire in modo ininterrotto per 24 ore. Questa fase di interventi è considerata essenziale per il completo rifacimento del pacchetto stradale e include attività come l’allestimento di ponteggi nella parte inferiore della rampa. Queste operazioni sono intervenute sull’interruzione delle linee elettriche del trasporto pubblico, programmata specificamente per facilitare i lavori.

In base alle comunicazioni ufficiali del Campidoglio, i lavori non si limitano alla rampa, ma comprendono anche la riparazione del calcestruzzo danneggiato e la riverniciatura delle strutture. È previsto un intervento anche sui pannelli fonoassorbenti, i guard rail e le reti incidentate durante la fase di rimodernamento, il tutto all’interno del pacchetto di opere giubilari.

Importanza della ristrutturazione

Questi lavori rappresentano un’importante opera di riqualificazione della viabilità principale di Roma. L’intervento sulla Tangenziale est ha un valore significativo per la sicurezza stradale, contribuendo a migliorare le condizioni di transito per chi percorre quotidianamente la capitale. Tuttavia, l’impatto immediato sulle strade cittadine e le conseguenze sul traffico sono drasticamente evidenti.

Il traffico: come i lavori incidono sulla viabilità

Situazione attuale

Con l’ingresso in vigore dei lavori sulla tangenziale, Roma si è trovata ad affrontare una situazione di traffico che molti definiscono “mai vista”. Le congestioni sono partite da viale Regina Elena e hanno raggiunto il culmine in corrispondenza di Porta Maggiore, con tempi di percorrenza raddoppiati o addirittura triplicati per chi cercava di muoversi verso il Verano. Le strade attorno al quartiere di San Lorenzo hanno raggiunto livelli di caos difficili da gestire, aggravato dalla riapertura delle scuole e degli uffici.

Le cause della paralisi

La comunicazione scarsa riguardo ai lavori in corso ha contribuito ad un’inefficienza della viabilità. Automobili bloccate e incapaci di rispettare i tempi semaforici hanno potuto aggravare la situazione. Il traffico si è concentrato in particolar modo intorno a piazzale Labicano, dove le code si sono accumulate, creando un vero e proprio ingorgo. Le linee tramviarie, invece di risultare un’alternativa al traffico, sono state anch’esse inghiottite dal delirio della viabilità, trasformandosi in un ulteriore fattore di confusione.

I vigili e la gestione del caos

Risposta delle autorità

Di fronte a questa drammatica evoluzione della situazione, è emersa la necessità di un intervento significativo del personale della polizia locale. Decine di pattuglie sono state distribuite per cercare di gestire il traffico in modo più efficace. Nonostante l’imponente schieramento, il traffico si è rivelato ingestibile. Le misure tampone, come l’uso di corsie preferenziali per i mezzi pubblici, sono risultate inefficaci poiché anche questi ultimi si sono trovati nel bel mezzo del traffico.

Riprogrammazione degli interventi

In risposta al caos, è stata presentata una richiesta urgente alla direzione dei lavori per riprogrammare alcune operazioni di grande impatto sulla viabilità, suggerendo di limitarle a orari notturni. Questa proposta mira a ridurre l’impatto dei lavori sulle ore diurne, in modo da migliorare la situazione per i cittadini costretti a combattere con lunghe attese e ritardi. Filtra un certo ottimismo riguardo all’accoglimento di questa proposta, evidenziando la volontà di collaborazione tra le autorità e le istituzioni coinvolte.

La situazione nella capitale continua ad evolvere, e chi vive o si sposta a Roma deve prepararsi alle sfide quotidiane del traffico, mentre lavorazioni cruciali per la sicurezza stradale sono in corso. La richiesta di un miglioramento della comunicazione e della pianificazione rimane alta, affinché episodi di tale entità non diventino la norma delle strade romane.