Tragedia a Campo San Martino: ritrovati i corpi di due giovani dispersi nelle acque del Brenta

Una tragedia si è verificata a Campo San Martino , dove i vigili del fuoco hanno recuperato i corpi senza vita di due giovani dispersi nelle acque del Brenta. La vittima, un giovane cingalese di 23 anni, è stata trovata dopo essere andato in difficoltà mentre era in acqua, forse per recuperare un pallone. Un altro uomo, un romeno di 30 anni, ha tentato di aiutarlo ma entrambi sono scomparsi.

La scoperta dei corpi

Alle 22:40 di ieri sera, i sommozzatori di Vicenza hanno recuperato il corpo del romeno. Le operazioni di ricerca sono riprese questa mattina nella zona del ritrovamento del primo corpo, caratterizzata da una corrente particolarmente intensa. Successivamente, alle 11:25, è stato recuperato il corpo del giovane cingalese.

Intervento e dispositivi impiegati

In supporto ai soccorsi sono intervenuti diversi mezzi e personale specializzato. Oltre ai sommozzatori, è stato impiegato l’elicottero Drago 154 insieme al nucleo Sapr per le ricerche dall’alto. Sono state utilizzate anche l’imbarcazione fluviale Hidra dotata di ecoscandaglio, e operatori specializzati del nucleo Speleo Alpino Fluviale e del distaccamento di Cittadella .

Resta forte l’emozione per questa tragedia che ha colpito la comunità locale. È importante seguire con attenzione gli sviluppi dell’indagine per comprendere appieno le dinamiche di questo drammatico evento.

