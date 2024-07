Tragedia a Camposano: investita una donna, salvate le due bimbe

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Incidente mortale a Camposano

Nella notte scorsa, un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquilla cittadina di Camposano, situata nella provincia di Napoli. Un uomo di 26 anni, fino a quel momento incensurato, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Il giovane era alla guida di un’auto quando ha investito una donna mentre passeggiava insieme alle sue due nipotine di 10 e 7 anni lungo via Croce San Nicola.

La vittima e le bimbe miracolosamente salve

La terribile dinamica dell’accaduto ha visto la vittima, una 27enne del posto, essere scaraventata oltre un muro alto un metro e mezzo, perdendo la vita sul colpo. Le due bambine sono rimaste miracolosamente illese ma sotto choc per l’accaduto. Sul posto sono giunti prontamente i carabinieri della compagnia di Nola, che hanno proceduto all’arresto del conducente responsabile dell’impatto.

Una rilevazione successiva ha evidenziato che l’uomo presentava un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l, confermando l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza. Ora il giovane si trova ai domiciliari in attesa di giudizio, mentre la comunità locale si stringe attorno alla famiglia della vittima per cercare di lenire il dolore e la tragedia che ha colpito la piccola comunità di Camposano.

