Tragedia a Latina: il bracciante dissanguato e abbandonato

Ultimo aggiornamento il 29 Giugno 2024 by Giordana Bellante

Un Destino Infausto

Satnam e Soni affrontano insieme il viaggio dall’India all’Italia nel 2021, trovando lavoro presso Agrilovato a Latina, dove i braccianti operano in condizioni precarie, senza formazione adeguata e senza servizi igienici. Il tragico evento avviene mentre lavorano insieme in serra: Satnam si ferisce gravemente e, nonostante le richieste di aiuto, il datore di lavoro rifiuta di chiamare un’ambulanza e li abbandona in strada.

Giustizia e Rispetto: L’appello di Raman

L’indagine dei carabinieri di Latina porta all’indagato per omicidio e omissione di soccorso Antonello Lovato. La comunità indiana a Latina si mobilita per chiedere giustizia e porre fine al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. Raman Deep e Soni lottano per ottenere giustizia per la morte di Satnam, mentre la sindaca Matilde Celentano si impegna affinché vengano rispettati i diritti delle giovani donne e si occupa della cerimonia funebre di Satnam.

La Scomparsa di Satnam Singh: Luci e Ombre

Il ricordo di Satnam Singh, le lacrime di Soni e la ricerca di giustizia per una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. L’inchiesta prosegue per fare luce su un evento che ha scosso Latina e generato un’ondata di solidarietà e richieste di rispetto e dignità per tutti i lavoratori.

Approfondimenti