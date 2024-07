Tragedia a Napoli: morti due vittime nel crollo del ballatoio a Scampia.

Ultimo aggiornamento il 23 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Nella scorsa notte, una tragedia ha colpito il quartiere di Scampia a Napoli, con il crollo del ballatoio alla Vela Celeste. Due persone, un uomo di 29 anni e una donna di 35, sono state vittime di questo incidente. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre la donna è purtroppo morta al momento del suo arrivo in ospedale.

LE VITTIME E I FERITI

Le vittime del crollo del ballatoio erano due persone di giovane età, lasciando dietro di sé un dolore immenso. Inoltre, sette bambini, con età compresa tra i 2 e gli 8 anni, sono stati coinvolti nell’incidente, riportando traumi, fratture e contusioni. Complessivamente, sono stati tredici i feriti che necessitano di cure e assistenza.

L’INTERVENTO DELLE AUTORITÀ

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha prontamente attivato il Centro Coordinamento Soccorsi per gestire l’emergenza. Insieme al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, hanno condotto un sopralluogo sul luogo del dramma per valutare la situazione e coordinare le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

MISURE DI SICUREZZA E ASSISTENZA

Il prefetto ha ordinato l’attivazione dei servizi di vigilanza e antisciacallaggio da parte delle forze dell’ordine, considerando che l’edificio è stato evacuato. Parallelamente, il sindaco di Napoli ha garantito l’intervento dei servizi sociali per fornire assistenza immediata sul posto. Durante la notte, sia il prefetto che il sindaco hanno incontrato i consiglieri della municipalità per assicurare il massimo supporto ai residenti, nonostante l’evacuazione in corso.

AGGIORNAMENTI SULLE OPERAZIONI

Per mantenere la cittadinanza informata, alle 12.30, nel contesto del Centro Coordinamento Soccorsi, verrà fornito un aggiornamento dettagliato sulla situazione in corso. Le autorità competenti lavorano incessantemente per garantire la sicurezza e l’assistenza a chi ne ha bisogno in questo momento difficile.

