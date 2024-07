Tragedia a Sesta Godano: morte cerebrale per bambina di sei anni

Ultimo aggiornamento il 5 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La drammatica scoperta

La drammatica notizia della morte cerebrale di una bambina di soli sei anni ha sconvolto la comunità di Sesta Godano, dopo che la piccola era stata trovata priva di sensi in una piscina pubblica. La vicenda ha avuto luogo all’ospedale Gaslini di Genova, dove la bambina era stata trasferita d’urgenza dopo l’accaduto. Ai suoi genitori, residenti a Sestri Levante, è stato dichiarato il drammatico verdetto, nonostante la loro speranza in un miracoloso recupero. Sin da subito le condizioni della bambina erano apparse critiche, con un arresto cardiaco che aveva messo a dura prova il personale sanitario intervenuto prontamente.

Il tentativo disperato di salvare la piccola

L’intervento tempestivo di un’assistente del centro estivo e del bagnino presenti in piscina, seguito poi dai medici del 118, ha permesso di far ripartire il battito cardiaco della bambina, alimentando una flebile speranza di salvezza mentre veniva trasportata in elicottero verso l’ospedale. Il sindaco Francesco Solinas ha espresso il suo profondo cordoglio per la tragedia che ha colpito la comunità locale, evidenziando il forte legame e la solidarietà nei confronti della famiglia della bambina. L’intera cittadina di Sestri Levante è rimasta sconvolta dalla notizia, in particolare i 25 coetanei della piccola che frequentavano il centro estivo organizzato dal Comune, i quali si trovano ora a dover affrontare un lutto improvviso e doloroso.

Il ruolo della comunità nel sostegno alla famiglia

La morte cerebrale della bambina ha generato un profondo dolore all’interno della piccola comunità di Sesta Godano, che si è immediatamente stretta attorno alla famiglia colpita da questa improvvisa tragedia. I genitori della bambina sono stati accolti da un’ondata di solidarietà e sostegno da parte di amici, parenti e conoscenti, i quali si sono mobilitati per offrire tutto il supporto necessario in un momento così difficile. Il ricordo della piccola rimarrà vivo nei cuori di coloro che l’hanno conosciuta, mentre la comunità locale cercherà di elaborare insieme il lutto e di trovare conforto nell’unità e nella solidarietà reciproca.

