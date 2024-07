Tragedia nei laghi italiani: tre vittime nel lago di Garda e a Caraglio

Ultimo aggiornamento il 17 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Lo scenario italiano è segnato da una serie di tragedie avvenute nei laghi del Paese, con la scoperta dei corpi senza vita di tre persone in due diverse località. Le vittime coinvolte sono Hanna Shabratska e il figlio Oleksiy, residenti in Trentino, ritrovati nel lago di Garda, e una bambina di sette anni, deceduta nel bioparco di Caraglio, in provincia di Cuneo.

La Tragedia sul Lago di Garda

Le ricerche nel lago di Garda hanno preso il via dopo che il compagno di Hanna Shabratska non li ha visti tornare a casa da una gita al lago, lanciando così l’allarme. Diverse squadre di soccorso, inclusi carabinieri, Guardia costiera, vigili del fuoco e polizia di Stato, sono intervenute per cercare madre e figlio.

Le operazioni di ricerca si sono concentrate nella zona tra Punta Lido e la Spiaggia dei Sabbioni, dove madre e figlio erano stati avvistati per l’ultima volta. Dopo il ritrovamento di alcuni effetti personali e il successivo recupero dei corpi a una profondità di 15-18 metri, le autorità locali hanno avviato un’indagine per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

La Comunità di Vallarsa sotto Shock

Il sindaco di Vallarsa, Luca Costa, ha espresso sconcerto per la tragedia, ricordando Hanna e Oleksiy come persone educate e rispettose, ben integrate nella comunità locale. L’improvvisa perdita ha scosso profondamente i residenti, che ricordano con affetto la famiglia ucraina.

Lutto nel Bioparco di Caraglio

Nel bioparco di Caraglio si è verificata un’altra tragedia con la morte della bambina di sette anni, trovata in fin di vita in uno dei laghi dell’area verde. Le operazioni di soccorso non sono riuscite a salvarla, lasciando un’ombra di dolore e sgomento tra coloro presenti al momento dell’incidente.

Le Chiamate alla Prevenzione della Società Italiana di Medicina Ambientale

La Società italiana di medicina ambientale ha sollevato la questione della sicurezza nei corpi d’acqua italiani, evidenziando che, dall’1 giugno al 17 luglio, si sono registrate ben diciannove vittime negli specchi d’acqua del Paese. Con un appello per una maggiore prevenzione e controlli rigorosi sul territorio, la Sima ha sottolineato l’urgenza di proteggere la vita umana da queste tragedie ricorrenti.

La serie di tragedie avvenute nei laghi italiani evidenzia la necessità di maggiore attenzione e cautela durante le attività acquatiche, specialmente nei confronti dei più giovani. Le autorità e le istituzioni sono chiamate a garantire la sicurezza dei cittadini e a promuovere misure preventive per evitare ulteriori perdite di vite umane in scenari così drammatici come quelli vissuti recentemente.