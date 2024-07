Tragedia nella vela celeste di Scampia: un morto e feriti in un crollo improvviso

Ultimo aggiornamento il 22 Luglio 2024 by Giordana Bellante

La tragica serata nel quartiere di Scampia a Napoli è stata segnata da un evento drammatico che ha causato la perdita di una vita, due feriti gravi e tre lievi. Il crollo improvviso si è verificato su un ballatoio della Vela Celeste, uno degli insediamenti popolari rimasti in piedi dopo l’abbattimento delle altre Vele al fine di migliorare le condizioni abitative dei residenti.

il tragico incidente

La quiete della serata è stata improvvisamente interrotta poco dopo le 23, quando un settore del ballatoio della Vela Celeste ha ceduto, provocando il crollo e intrappolando diverse persone sotto le macerie.

intervento immediato dei soccorsi

L’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco, dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine ha permesso di avviare rapidamente le operazioni di salvataggio e di soccorrere le vittime coinvolte nell’incidente.

situazione dei soccorsi e delle vittime

Nonostante l’immediata opera di soccorso, purtroppo si è dovuto constatare il decesso di una persona, mentre due individui sono rimasti gravemente feriti e tre hanno riportato ferite di lieve entità. Gli sforzi congiunti dei soccorritori hanno consentito di mettere in sicurezza l’area e soccorrere prontamente le persone coinvolte.

Il luogo dell’incidente

La Vela Celeste, situata nel cuore di Scampia, rappresenta un simbolo della vita quotidiana e delle sfide che la comunità locale affronta costantemente. L’evento tragico di questa serata ha scosso profondamente non solo i residenti del quartiere, ma l’intera città di Napoli.

Il proseguo delle indagini sarà fondamentale per comprendere le cause alla base di questo drammatico crollo e per adottare le misure necessarie a evitare che simili eventi possano ripetersi in futuro.

La serata nel quartiere di Scampia si è trasformata in un momento di dolore e apprensione a causa del crollo avvenuto alla Vela Celeste. Le autorità e i soccorritori hanno lavorato instancabilmente per affrontare l’emergenza e soccorrere le vittime. L’intera comunità si stringe attorno alle famiglie colpite da questa tragedia, mentre si attendono ulteriori sviluppi sulle cause dello spaventoso evento avvenuto in questa zona già segnata da sfide e difficoltà quotidiane.