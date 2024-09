Tragica morte di Daniela Caucci: investita e trascinata da un furgone a Tarquinia

Ultimo aggiornamento il 15 Settembre 2024 by Giordana Bellante

Una tragedia ha scosso Tarquinia, in provincia di Viterbo, sabato mattina, quando Daniela Caucci, una donna di 74 anni originaria di Roma, è stata investita da un furgone che si è poi allontanato dalla scena. Questo drammatico incidente ha suscitato profonda commozione e ha avviato un’immediata indagine da parte delle autorità, che hanno catturato il pirata della strada.

La dinamica dell’incidente

L’incidente mortale si è verificato intorno alle 10:30 del 14 settembre, precisamente in via Axia, nei pressi del Grand Hotel Helios. Secondo quanto riportato da ViterboToday, Daniela è rimasta incastrata sotto il furgoncino che l’ha travolta. Si stima che sia stata trascinata per una distanza che varia tra i 20 e i 30 metri. Il conducente del veicolo, un operaio di una ditta che opera nel settore del gas, stava eseguendo una manovra nella zona al momento dell’incidente, per poi proseguire la sua marcia lungo la strada provinciale Porto Clementino.

Quando i soccorritori sono intervenuti, Daniela era già in condizioni disperate. I presenti hanno immediatamente allertato le autorità, portando sul posto anche un’eliambulanza, che ha tentato inutilmente di salvarla. Purtroppo, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani, e il personale sanitario ha dichiarato il decesso della donna.

Il pirata della strada rintracciato

Dopo l’accaduto, le autorità hanno avviato un’indagine per rintracciare il conducente del veicolo. Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza e alle testimonianze dirette fornite da chi si trovava nel vicinato, gli agenti della polizia stradale sono stati in grado di identificare l’uomo, che si era rifugiato a Marta, un comune vicino. Rientrato a casa dopo il lavoro eseguito a Tarquinia Lido, il conducente non aveva reso noto di aver causato un incidente mortale.

Interrogato dalle forze dell’ordine, il pirata della strada ha dichiarato di non essersi accorto di aver colpito e trascinato la vittima, imputando l’accaduto all’irregolarità del manto stradale. Questo elemento ha sollevato interrogativi sulle reali circostanze che hanno portato all’incidente.

Inchiesta per omicidio stradale

Attualmente, gli investigatori stanno valutando la testimonianza dell’investitore. La polizia di Tarquinia dirige le indagini, collaborando con la polizia stradale e sotto la supervisione della procura di Civitavecchia. La causa principale dell’inchiesta è l’ipotesi di omicidio stradale. Tuttavia, il magistrato inquirente potrebbe decidere di includere anche altre accuse, come la fuga o l’omissione di soccorso, in base agli sviluppi dell’indagine. Fino a questo momento, il conducente coinvolto è rimasto a piede libero.

Chi era Daniela Caucci

Daniela Caucci, 74 anni, era originaria di Roma e si trovava a Tarquinia nel weekend in compagnia del marito, con il quale stava trascorrendo del tempo. La perdita della donna ha colpito profondamente la comunità locale, e il suo corpo è attualmente a disposizione della procura per ulteriori accertamenti medico-legali. Non è ancora chiaro se l’autorità giudiziaria deciderà di restituire la salma ai familiari o se richiederà ulteriori indagini.

Questo tragico incidente ha messo in evidenza la necessità di maggiore sicurezza sulle strade, così come la responsabilità degli automobilisti nel caso di un sinistro. Le autorità restano vigili nel valutare la situazione e garantire che la giustizia venga rispettata.