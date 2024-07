Tragico ritrovamento nel Lago di Garda: Ispezione sui corpi di Hanna Shabratska e Oleksiy.

Ultimo aggiornamento il 18 Luglio 2024 by Francesca Monti

Una tragedia ha colpito la comunità di Vallarsa, in Trentino, con il ritrovamento dei corpi di Hanna Shabratska e Oleksiy, madre e figlio di origini ucraine, nel Lago di Garda. Le circostanze misteriose di questo evento hanno scosso la tranquillità di una giornata trascorsa in riva al lago.

L’ISPEZIONE CADAVERICA ESTERNA

Questa tragica vicenda ha portato all’esecuzione di un’ispezione cadaverica esterna sui corpi di Hanna Shabratska e Oleksiy, avvenuta a Vallarsa, in Trentino. Entrambi sono stati ritrovati a una profondità di circa 18 metri nelle acque del Lago di Garda, a breve distanza l’uno dall’altro.

Indagini in corso

Gli esiti dell’ispezione sono attesi nei prossimi giorni, quando la Procura di Rovereto verrà informata in merito. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Riva del Garda, su segnalazione del compagno della donna, il quale, preoccupato per la loro assenza dopo una giornata trascorsa sulle rive del lago, ha richiesto aiuto.

Ultimi avvistamenti

Secondo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, madre e figlio sono stati visti per l’ultima volta martedì mattina, mentre si avventuravano nell’acqua del Lago di Garda intorno alle 11.20. La comunità locale è sgomenta per l’accaduto e in attesa di chiarimenti sulla drammatica scomparsa dei due.

CONCLUSIONE DELL’INDAGINE

Resta ancora da comprendere il motivo che ha condotto Hanna Shabratska e Oleksiy a precipitare nelle profondità del Lago di Garda. Le acque del lago celano ancora il mistero di questa tragedia che ha tinto di tristezza una giornata estiva. Le autorità competenti stanno lavorando per far luce su questo drammatico evento che ha sconvolto la quiete di Vallarsa e di tutto il Trentino.