Tre motociclisti persi in un drammatico incidente a Paulilatino

Ultimo aggiornamento il 6 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Un tragico dramma

Un tragico dramma si è consumato nel primo pomeriggio sulla provinciale 11, nel comune di Paulilatino, con tre vittime che hanno lasciato la vita in un terribile incidente stradale. Le vittime, tutte motociclisti appassionati, avevano un’età compresa tra i 27 e i 30 anni, tutti residenti in Sardegna. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e non solo, gettando nello sconforto familiari e amici.

La tragica giornata di gita interrotta

Le vittime facevano parte di un gruppo di amici, accomunati dalla passione per le due ruote, in partenza per una semplice gita al lago Omodeo. Purtroppo, la gioia di trascorrere del tempo insieme si è trasformata in tragedia, con un violento incidente che ha coinvolto quattro moto anziché due come erroneamente comunicato inizialmente, e un’auto. La dinamica dell’incidente resta ancora avvolta nel mistero, avvenuta lungo un tratto di strada rettilineo ma disseminato di dossi, che ha scatenato un incendio di proporzioni devastanti.

L’intervento tempestivo e coraggioso

L’impatto è stato così violento da richiedere l’intervento immediato e coordinato delle squadre di soccorso. Tre Canadair sono stati dispiegati dalla base di Olbia, affiancati da due Super Puma e un elicottero, per fronteggiare l’enorme incendio provocato dallo scontro. Nonostante gli sforzi eroici dei soccorritori, per tre dei motociclisti non c’è stato nulla da fare, mentre un quarto motociclista e il conducente dell’auto coinvolta sono stati trasportati in ospedale con ferite non gravi. Sul luogo dell’incidente si sono immediatamente mobilitati i medici del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, tutti uniti nell’opera di salvataggio e ricostruzione dell’accaduto.

