Ucraina, il colloquio tra Meloni e Zelensky per una pace duratura e giusta

Ultimo aggiornamento il 14 Febbraio 2025 by Francesca Monti

Una conversazione telefonica tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto luogo oggi, con l’obiettivo di discutere i recenti sviluppi del conflitto in Ucraina. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, i due leader hanno affrontato la questione della ricerca di una pace giusta e duratura, sottolineando l’importanza di un coordinamento efficace con i partner europei e gli Stati Uniti.

Dettagli della conversazione

Durante la telefonata, Giorgia Meloni ha ribadito il fermo sostegno dell’Italia nei confronti dell’Ucraina e del suo popolo, evidenziando l’importanza di prepararsi per i futuri colloqui di pace. Entrambi i leader hanno convenuto sulla necessità di mantenere un dialogo costante con i partner internazionali, in particolare con l’Unione Europea e gli Stati Uniti, per garantire un approccio unificato alla crisi.

La premier ha espresso la volontà dell’Italia di continuare a supportare l’Ucraina in questo momento critico, riaffermando l’impegno del governo italiano a lavorare insieme agli alleati per trovare soluzioni efficaci e durature. L’attenzione è stata posta non solo sulla situazione attuale, ma anche sulle prospettive future di cooperazione e assistenza.

Zelensky: aggiornamenti sui colloqui con gli Stati Uniti

Il presidente Zelensky ha successivamente condiviso su X i dettagli della sua conversazione con la premier italiana, esprimendo gratitudine per il supporto incondizionato ricevuto dall’Italia. Ha informato Meloni riguardo ai suoi recenti contatti con l’amministrazione statunitense, inclusi un incontro con il vicepresidente JD Vance e una telefonata con il presidente Donald Trump.

Nel suo messaggio, Zelensky ha sottolineato l’importanza di un coordinamento tra i partner per stabilire garanzie di sicurezza efficaci per l’Ucraina. Ha evidenziato che l’adesione alla NATO rappresenta la garanzia più solida per la sicurezza del paese, e ha esortato i partner a sostenere lo sviluppo di un esercito moderno e capace, con sistemi di difesa aerea e capacità a lungo raggio.

Strategia di difesa e sicurezza

Il presidente ucraino ha inoltre messo in evidenza la necessità di un approccio coordinato tra Europa, Stati Uniti e Ucraina prima di intraprendere qualsiasi negoziazione. Ha proposto l’idea di una strategia unificata di difesa e sicurezza, accompagnata da un piano d’azione chiaro, per garantire che l’Europa sia un attore principale nelle trattative di pace e negli sforzi per prevenire conflitti futuri.

Queste dichiarazioni evidenziano la crescente interconnessione tra le politiche di sicurezza europea e americana, con l’Ucraina che gioca un ruolo cruciale nel panorama geopolitico attuale. La collaborazione tra i vari attori internazionali sarà fondamentale per affrontare le sfide future e garantire una stabilità duratura nella regione.