Ucraina sotto attacco: l’appello degli ucraini marchigiani per fermare le atrocità

Ultimo aggiornamento il 9 Luglio 2024 by Francesca Monti

L’orrore di un attacco criminale

Nel cuore della guerra in Ucraina, l’associazione “Insieme per Ucraina” si fa portavoce del dolore e della rabbia che travolgono la comunità internazionale di fronte a un ennesimo atto di barbarie. L’8 luglio scorso, il mondo intero è rimasto sconvolto di fronte alle immagini che documentano una tragedia immane: l’attacco deliberato e crudele all’ospedale pediatrico di Kiev perpetrato dall’esercito russo. In una lettera aperta inviata a personalità di spicco come il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e Papa Francesco, l’associazione con sede a Fano, presieduta da Andriy Podolskyy, condanna senza mezzi termini questo crimine contro l’umanità.

La richiesta di giustizia e solidarietà

Nella lettera, l’associazione degli ucraini nelle Marche esprime con fermezza la necessità di agire con determinazione di fronte a tali atroci violazioni delle leggi umane e internazionali. La richiesta di escludere la Russia dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riecheggia forte, come segno tangibile della condanna per le azioni dell’aggressore russo. “È inconcepibile che una nazione colpevole di tali crimini possa mantenere una posizione di potere in un organismo dedicato alla pace e alla sicurezza globali”, si legge nella missiva, che pone l’accento sulla necessità di una contestazione decisa e risoluta nei confronti dell’aggressione russa.

Un grido di speranza e di libertà

Nell’ultimo appello degli ucraini marchigiani risuona un chiaro invito alla comunità internazionale di fare di più, di essere più incisiva e determinata nel fermare il genocidio in corso contro il popolo ucraino. La richiesta di maggiore supporto alle forze ucraine per liberare il Paese dagli occupanti si fa strada come un grido di speranza e di libertà, un impegno comune che va oltre le divisioni geopolitiche e che abbraccia il diritto di ogni individuo a vivere in pace e sicurezza.

Approfondimenti