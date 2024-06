Ultimo: Il Cantautore Romano che Conquista Record dopo Record

Ultimo aggiornamento il 27 Giugno 2024 by Francesca Monti

Ultimo, il talentuoso cantautore romano, continua a dominare la scena musicale italiana con un successo senza precedenti, stabilendo nuovi standard nel settore. Le vendite dei biglietti per il suo attesissimo tour del 2025 stanno registrando cifre strabilianti, confermando la sua straordinaria popolarità e il fervente supporto dei suoi fan.

Il Trionfo di Ultimo

Il tour del 2025 di Ultimo ha segnato un trionfo epico già dalle prime fasi: 100.000 biglietti sono stati venduti in soli 30 minuti, un risultato eccezionale che ha spinto gli organizzatori a programmare ulteriori date negli stadi di Milano e Roma per soddisfare la crescente richiesta. Le prevendite aggiuntive hanno elevato il numero totale dei biglietti venduti per il 2025 a quota 250.000, confermando l’eccezionale appeal di Ultimo non solo tra i fan accaniti, ma anche nel pubblico generale.

La Storia di Successi di Ultimo

In soli 8 anni dalla sua comparsa sulla scena musicale, Ultimo ha accumulato un’impresionante serie di successi. Con ben 41 stadi conquistati e 6 eventi sold out consecutivi allo Stadio Olimpico di Roma in meno di un anno, il suo percorso trionfale continua a stupire e a ispirare. Il totale dei biglietti venduti nella sua carriera ha superato la soglia dei 2 milioni, confermando non solo la sua popolarità straordinaria ma anche il suo impatto significativo sul panorama musicale italiano e internazionale.

Le Date del Tour del 2025

Ecco le date confermate per il tour del 2025 di Ultimo, che promette emozioni e spettacolo ineguagliabili per i suoi fan in tutta Italia:

29 giugno 2025 – Lignano Sabbiadoro @ Stadio Teghil

2 luglio 2025 – Ancona @ Stadio del Conero

5 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

7 luglio 2025 – Milano @ Stadio San Siro

10 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

11 luglio 2025 – Roma @ Stadio Olimpico

18 luglio 2025 – Messina @ Stadio San Filippo

23 luglio 2025 – Bari @ Stadio San Nicola

