Un Dipendente di un Istituto di Cura Arrestato per Abusi sui Minorenni

Ultimo aggiornamento il 3 Luglio 2024 by Giordana Bellante

Arresto di un 59enne Dipendente di un Istituto di Cura per Atti Sessuali su Minorenni

La notizia ha scosso l’hinterland etneo: un uomo di 59 anni, fino a quel momento incensurato, dipendente di un istituto di cura, è stato arrestato e posto ai domiciliari dalla Squadra mobile della Questura di Catania per atti sessuali nei confronti di minori affetti da patologie, frequentatori della struttura in cui lavora. La vicenda ha portato alla luce una serie di gravi condotte che hanno avuto luogo all’interno dell’istituto di cura, scuotendo la comunità locale.

Ordinanza Cautelare: Accuse di Abusi da Parte della Procura Distrettuale

L’uomo incriminato ha visto l’applicazione di un’ordinanza cautelare emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale, che lo ha accusato di abusi di potere connesse alla sua posizione lavorativa e di condotte inaccettabili verso i minori che frequentano la struttura dove lui opera dal lontano 1993. Le indagini condotte dalla Procura di Catania hanno raccolto dettagliate testimonianze dei tre minorenni coinvolti, i quali sono stati ascoltati in audizione protetta, e elementi probatori tratti da chat rinvenute sui cellulari di due delle vittime.

Denuncia della Madre: Scambio di Favori Sessuali con Minori e Promesse di Denaro

Il caso è stato portato all’attenzione delle autorità dopo la denuncia della madre di un 13enne, il quale avrebbe ricevuto da parte dell’uomo caramelle, patatine, lattine di Coca-cola e un paio di occhiali da sole in cambio di atti sessuali. L’uomo, inoltre, avrebbe promesso al ragazzo regali in occasione del suo onomastico e compleanno, inviandogli messaggi con contenuti a sfondo sessuale. Non si è limitato a questa vittima, tentando anche di avvicinarsi ad altri due minorenni: a uno avrebbe elargito somme di denaro tra i 15 e i 20 euro, caramelle e un bracciale.

Arresto e Perquisizione: Sequestrato Materiale Informatico

L’uomo è stato tratto in arresto e sottoposto alla misura cautelare dei domiciliari. Durante l’esecuzione della perquisizione, su delega della Procura, la Squadra mobile della Questura ha sequestrato il telefono cellulare e altro materiale informatico in uso al sospettato, al fine di approfondire le indagini e raccogliere ulteriori prove a carico dell’imputato. La comunità locale è stata scossa da questa vicenda, che mette in evidenza la necessità di vigilare attentamente sulle condotte di coloro che operano nel settore dell’assistenza ai minori.

